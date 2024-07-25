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反黑英雄丨姚子羚「背替」曹銦玲為《Hands Up》主持　與「電波少女」梁雪湄撞樣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 25 分鐘前

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《反黑英雄》曹銦玲

TVB劇《反黑英雄》昨晚（7月24日）播出的第23集內，林雪兒（姚子羚飾）與陳祖耀（袁偉豪飾）進行移形換影計劃蒙騙「金爺」（李家鼎飾），在劇中飾演雪兒「背替」的曹銦玲，除因為其背影與子羚真的有8成相似外，曹銦玲於《反黑英雄》第22集閃現時，亦早已吸引不少網民關注大讚靚女。

翻查資料，透過第31屆藝員訓練班加入娛樂圈的曹銦玲，除是兒童節目《Hands Up》主持、並在節目中飾演「蚌蚌公主」，也曾出演處境劇《愛·回家之開心速遞》「綠茶婊」小瑤一角。

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反黑英雄丨被指與梁雪湄撞樣

被指樣子酷似年輕版前「電波少女」梁雪湄的曹銦玲，以可愛路線及甜美笑容見稱，加上樣子清純、身材姣好及GFable，難怪贏得不少網民歡心。

銦玲受訪時，笑言為子羚擔任「背替」絕對是機緣巧合：「嗰場原本唔係我做替身，但因為原本個替身髮色同子羚唔一樣，佢哋覺得唔似，咁啱我頭髮顏色同子羚接近啲，所以先轉咗我做替身，都係嗰日臨時發生嘅。」

對於首度與「電眼張振朗」有對手戲，銦玲坦言很開心，原因是能近距離目睹對方拍攝埋身打戲：「佢同武指傾咗2、3吓點樣去，就可以即刻做到成個效果出嚟。」

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