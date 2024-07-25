恐怖情人｜31歲男公開恐怖前度5大情勒行為　女友虛報年齡38歲扮28歲

【恐怖情人／情緒勒索／情侶／分手】記得帶眼識人！台灣一名男子一開始被美色迷住，豈料卻戀上「恐怖情人」，一提出分手，對方即原形畢露。由於前女友行為越軌、痴迷，甚至以死相逼，導致男事主非常困擾，幾乎每天出門都擔驚受怕。而為了留住男事主，這名前女友不惜扮懷孕、扮自殺，甚至扮「後生」，以圖來迷住男事主……

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兩人激情相愛速墮愛河

該名台灣男子在Dcard以「恐怖前女友」為題發文，分享5年前認識了聲稱自己28歲的前女友，展開一段恐怖的戀愛經歷。當年男事主只有26歲，透過朋友認識對方，後來女方主動在聊天平台Line加他為朋友。男事主被美色誘惑，兩人迅速發展成為情侶，並展開同居生活。

其後，女方主動提出搬進男事主桃園的住所，辭去本來美容按摩師的職業。一開始女方無業，起居生活一切費用由男事主一力支付。男事主以為女方會盡快應徵工作，幫忙分擔生活費用，但事與願違。

後來的1個月、2個月、3個月……她都一直在家玩手遊、儲值、抽菸、叫外送，而我卻日復一日的工作養她。

要求男友借錢包養自己

男事主一開始有積極幫她找工作，甚至陪她去面試等，但從來沒有一份工作能成功受聘。他直言「當時我的月薪也才31K，認真說要養兩個人還是有點負擔」。後來，他越想越覺得不對勁，前女友不僅是經濟上完全依賴男事主，平日吃飯、打機課金、買煙等，全部都是男事主全額支付。為了支付兩人的生活開支，前女友甚至要求他借錢養活二人。

我完全入不敷出！ 她還提議我去信用貸款，這樣有錢沒壓力，我也貸了12萬出來，沒多久……也是被她玩手遊儲值，幫她繳錢花了大半去……

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恐怖前度5大情勒行為

當時的男事主被愛情和美色沖昏頭腦和理智，覺得「再忍耐，一再給她機會改變」，惟前女友只是變本加厲，甚至生活上其他事情都開始有所隱瞞。他終於受不了，向前女友提出分手。沒想到這時候，她才露出恐怖情人的性格特徵，多次以死相逼要求復合，行為誇張至極。男事主列出５大恐怖情人行為：

1. 第一次提出分手

男事主提出分手後，前女友當時的反應非常冷靜，說「我這麼愛你，你要跟我分手？ 你覺得我要先殺了你，還是自己先跳樓？」第一次遇到這樣事情的男事主被嚇壞，但因為要上班，於是口頭上拋下一句「妳先自己冷靜，我去上班」就離家了。沒想到就在上班期間，前女友傳來一張藥樽照片，附上一句尋死的訊息：「我不能沒有你，我去死一死好了」。當時男事主立刻請假回家，一開門發現「她在廁所大便」，而相中的藥樽裡面是裝著維他命丸而已。

2. 網上偷圖訛稱自己懷孕

隔天，正當男事主上班期間，又再次收到前女友的訊息：「我懷孕了！」並附上一張驗孕棒的照片。他想，既然前女友有了自己的骨肉，不忍心叫她去墮胎，於是就打算與她重修舊好，下班回家後答應復合。天網恢恢，男事主無意中在網上搜尋驗孕棒照片時，意外發現是網上流傳已久的圖片。前女友居然用網上圖片來假裝懷孕，意圖逼他復合，男事主氣得當晚就搬走了。

3. 大鬧辦公室 報警控告他「始亂終棄」

與前女友分居後第三天，她居然衝上男事主的公司大吵大鬧，更大聲在辦公室抹黑男事主，指控他「始亂終棄，懷孕還不理她」。幸好，公司同事得悉他們的感情狀況，擾攘一會後便以報警為由，將她打發離開了。過了幾天，男事主收到警局的來電，指前女友要控告他「始亂終棄」，欲借警方名義與男事主見面。

4. 跟蹤回家

男事主搬走後沒有向前女友提及自己住在哪裡，但卻被她跟蹤回家。他早有預備，為了保障自己的安全，故意將電單車停泊在離家很遠的小巷裡，沒想到在深夜12時收到前女友的訊息，拍下了他的電單車傳了給他，指「我找到你了，你在樓上！下來陪我一下好嗎？想聊聊！寶寶想看你」。男事主被嚇壞，覺得前女友「已經瘋了」。當晚更一直收到前女友的訊息轟炸，直到第二天出門時，男事主還是心驚膽顫的。

5. 假懷孕扮作已墮胎

前女友與妹妹約男事主一同到婦科醫院做檢查，其後妹妹聲稱姐姐已經墮胎，向男事主追索22,000台幣（約5,246.02港元）。男事主表示要證明文件才會給錢，最後不了了之，為戀情畫上句號。

虛報年齡 中女扮淑女

男事主續指，前女友事事隱瞞，甚至連年齡都虛報小10年，後來才知道原來前女友已經38歲。假墮胎事件後僅一個星期，男事主再次在交友軟件上看到她，外形吸引，但男事主這次坦言不會再墮進美色陷阱。帖文下有不少人留言，有人懷疑男事主的經歷是捏造出來的，但立刻獲其他網民支持，同指自己遇過這樣的對象，坦言這種人根本就是神經病，非常可怕。

恐怖情人3大行為

精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強....等等。

吳燕婷指其實同伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類:

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