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著數優惠｜天饌大熱脆皮流心奶黃月餅　8月31日前訂購享早鳥優惠

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最後更新： 59 分鐘前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

脆皮流心奶黃月餅（四件裝）包括四個創新經典之作－脆皮流心奶黃月餅，一個禮盒可以品嘗到大熱新派脆皮奶黃月餅，實為送禮首選。（商戶提供）

中秋佳節在即，人月兩團圓的氣氛漸趨濃厚。為了慶祝這個團圓佳節，天饌作為米芝蓮一星*餐廳──農圃飯店主理及監修品牌，推出一系列傳統與新派兼備的月餅，名為「星光時刻」，為即將到來的中秋佳節重現兒時滋味之外，亦帶來嶄新脆皮月餅之作，讓人一嚐穿越時空的味道之旅。

今年推出的三款脆皮月餅，餅皮沿用中式傳統配方，混合西式牛油餅皮揉合出全新月餅脆皮，內餡從傳統中式紅豆沙，到鹹香細滑的流心奶黃，至創新抹茶Latte口味，以傳統經典味道融合新派手藝，研發出新舊交融的脆皮月餅。產品全由香港製作，均通過ISO 22000和HACCP食品安全及品質管理認證。

三式脆皮迷你月餅（四件裝）包括兩個脆皮流心奶黃月餅、脆皮陳皮紅豆麻糬月餅、脆皮京都抹茶麻糬月餅各一個。（商戶提供）

「星光時刻」脆皮月餅系列，帶來三款別緻口味包括脆皮流心奶黃月餅、脆皮陳皮紅豆麻糬月餅和脆皮京都抹茶麻糬月餅，將傳統中式配方結合應用在西式餅皮製作，為傳統月餅加入新時代元素，以新派手法呈現。

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三款口味有齊甜鹹之選，包括傳統風味代表－香滑流心奶黃、經典味道之作－甘甜陳皮紅豆、及新式創作－清香京都抹茶Latte，重現兒時懷念的味道之外，更捉緊時下潮流口味，滿足不同人士所需。此外，每款月餅都蘊含濃郁的內餡，每一口咬上脆皮都充滿極致口感，三款口味互相搭配，必帶來最獨特的滿足感。

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月餅券現已於官網的線上線下銷售網點開始發售，並推出多種優惠組合供顧客選購。即日起至8月31日前訂購，可享8折早鳥優惠；企業訂購另設更優惠折扣。

查詢：3572 0171

*農圃飯店自2014年獲評為米芝蓮指南餐廳，連續兩年獲評米芝蓮一星餐廳。

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