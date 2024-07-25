日本女神丨41歲深田恭子嫁豪門夢碎　舊愛宣布與30歲西內瑪利亞拍拖

▲ 深田恭子豪門夢碎。

現年41歲的日本女神級日劇女王深田恭子與地產大亨杉本宏之拍拖多年，雖然兩人離離合合，但一度盛傳深田恭子已訂婚隨時嫁入豪門。

可是在去年12月，深田恭子傳出背男友出軌派帽，與一名導演到酒店偷食被杉本宏發現斷正，由此決定斬纜致分手。

日劇女王丨41歲深田恭子婚前派帽導演斷正 身家5億富商男友親證「分」訊：祝她幸福

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相差17年展忘年戀

根據日媒最新報道，杉本宏之與深田恭子分手後開心宣布有新戀情，女友是現年30歲、曾在Netflix劇《全裸監督2》演酒店小姐「沙也加」走紅的西內瑪利亞。雙方亦透過公司大方認愛：「我們正在交往。」而兩人是在今年6月下旬開始交往。

現年30歲西內瑪利亞在14歲起當模特兒，後以演員及歌手身份發展，當年獲捧成安室奈美惠接班人，可惜後來合約問題遭公司雪藏，如今與杉本宏之發展相差17年的忘年戀，相信上岸有望，反之深田恭子豪門夢碎。

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