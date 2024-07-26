夫婦關係｜港爸考到公務員主任被批「太上進」　妻子寧做基層排公屋：認清現實

▲ 港爸考到公務員主任被批「太上進」，妻子寧做基層排公屋。

【公屋/公務員/政府工】有上進心是好事，不過太上進竟成壞事？日前有港媽於網上討論區發文，表示丈夫是公務員，多年來一直任職基層職位，兩人亦已透過「公務員公共房屋配額計劃」申請公屋，預計兩年內有機會上樓。不過近日，丈夫卻在她不知情的情況下，考上主任職位，導致「無得排公屋，人工實際上仲要減」，丈夫更希望日後買私樓，但私樓管理費昂貴，加上要照顧小朋友，根本難以負擔。面對兩人的分歧，她慨嘆夫妻相處多年價值觀完全不一。

港媽批老公升職是壞事 寧住公屋慳錢

該名港媽日前於香港討論區以「老公太上進唔認清現實，原來係壞事！」為題發文，表示丈夫與自己都三十多歲，育有一名兩歲的小朋友。丈夫在政府工作多年，而她則從事兼職工作，兩人月入大概3.5萬元，不過支付屋租後「無咗接近一半」，不過兩人正透過「公務員公共房屋配額計劃」排隊上公屋，「應該呢一兩年有機會上到樓」。

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當她以為生活狀況不會有太大改變時，怎料丈夫幾日前突然告知她「考到主任位」，她之前毫不知情，兩人也從未商量過，她指若然丈夫晉升至主任職位，不能排公屋之餘，「人工實際上仲要減」。

成功升職的丈夫更有買新樓的想法，不過由於私樓的管理費昂貴，「係公屋嘅月租」，加上要支付租金，「每個月供萬幾兩萬」。雖然主任職位頂薪高，但支出增多，加上要照顧小朋友，兩者比較下，她認為住公屋更為慳錢。

每個月供萬幾兩萬，小朋友唔使食？成日話頂薪高，升到尾都廿年後，住公屋慳返廿年租唔係仲好？

她又指先生堅持「要硬個offer」。對於兩人在住屋和生活上的分歧，她慨嘆「而家先發覺兩個人價值觀完全唔一樣」。

同場加映：夫妻4個破壞關係因素

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網民意見兩極 批評樓主目光短淺

帖文一出，不少網民指樓主目光短淺，認為有上進心是好事，至少生活環境可以改變，又指即使無法申請公屋，也可以嘗試申請房屋津貼，亦有人指買私樓雖然貴，但除了可以證明自己能力外，之後還可以運用其資產。不過也有人支持樓主看法，認為「得公屋得天下」，住公屋比私樓更勝一籌。

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