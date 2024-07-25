深圳免費公園｜深圳最美兒童公園開放設科學主題登山道　4大打卡點必影天空之鏡【附交通指南】

▲ 深圳最美兒童公園「科學公園」開放，又多一個深圳免費親子好去處。

【免費公園/免費親子好去處/深圳公園/深圳親子遊/深圳好去處/暑假好去處】暑假來到，深圳又有新好去處，最新開放光明中心區的科學公園（北翼），地鐵直達交通十分方便，入場費全免毋須預約，科學公園堪稱是深圳最美的兒童公園，連央視都有報道。當中以科學為主題的登山道，很適合親子運動，登上最高峰就能見到360°觀景台及天空之鏡，建議留低觀看日落，一定會非常難忘。

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深圳免費公園｜科學公園鄰近地鐵

科學公園雖然只開放了北翼，但面積已經有近100萬平方米，完全建成後更達到216.5萬平方米，成為深圳最大的城市公園。

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深圳免費公園｜3條科學登山道

整個公園中，必去一定是360°觀景台，可以飽覽整個深圳城市的風光，而地面的天空之鏡也是一大亮點，絕對是瘋狂打卡的好地方。而上觀景台前要做一做運動，走一條長長的石梯登頂，這科學主題登山道共有3條，整體難度不大，不過小朋友還是要注意安全。另外登山道將自然與科學結合，沿路有着滿載科學知識的牌子，供人學習，邊行邊吸收知識。

而登山中途也有小觀景台供遊人稍作休息和欣賞美景，如果不想登山太累，下面都有塊大草地可供跑跑跳跳及露營。

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深圳免費公園｜4大打卡點及攻略

小紅書有博主發文分享4大打卡點及攻略：

打卡點1 一入門就能看到片片狗尾巴草，而且還有類似雲朵的裝置，除此之外，還有一個巨大的治癒草坪，人不太多，運動、露營都可以。 打卡點2 當霧森劇場噴起水霧的時候，這裡變成了仙境。霧森劇場的旁邊就有洗手間，非常方便。沿著這條小路一直走不到15分鐘就可以登頂，看到光明版天空之鏡。 打卡點3 天空之境觀景台，360°飽覽光明中心區的城市風光，百年名校中山大學深圳校區、光明湖水庫等。 打卡點4 咖啡店的旁邊有一個轉角樓梯，特別適合拍照。

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深圳免費公園｜前往攻略及交通指南

-建議下午4-5點前往，可以看日落。

-記得做好防蚊蟲措施；女士千萬不要穿裙子，會走光。

-記得自帶一個抹布或紙巾，這裡的天空之鏡已經踩得都是腳印了。

地址：深圳光明科學公園

交通：深圳地鐵6號線科學公園A出口直行900米

門票：免費，毋須預約

自駕：可直達公園北側停車場，導航「新陂頭南濕地公園」，旁邊就是停車場入口。目前不用預約，直接登記即可。

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