  • 31°C
香港時間 : 2024725日 (四) 20:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳免費公園｜深圳最美兒童公園開放設科學主題登山道　4大打卡點必影天空之鏡【附交通指南】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

深圳最美兒童公園「科學公園」開放，又多一個深圳免費親子好去處。

【免費公園/免費親子好去處/深圳公園/深圳親子遊/深圳好去處/暑假好去處】暑假來到，深圳又有新好去處，最新開放光明中心區的科學公園（北翼），地鐵直達交通十分方便，入場費全免毋須預約，科學公園堪稱是深圳最美的兒童公園，連央視都有報道。當中以科學為主題的登山道，很適合親子運動，登上最高峰就能見到360°觀景台及天空之鏡，建議留低觀看日落，一定會非常難忘。

最新影片:

童學園
DSE｜日花45分鐘互訴心聲從不催谷　媽媽貼心陪伴育成超級女狀元

深圳免費公園｜科學公園鄰近地鐵

科學公園雖然只開放了北翼，但面積已經有近100萬平方米，完全建成後更達到216.5萬平方米，成為深圳最大的城市公園。

點擊圖片放大
+6
+5

深圳免費公園｜3條科學登山道

整個公園中，必去一定是360°觀景台，可以飽覽整個深圳城市的風光，而地面的天空之鏡也是一大亮點，絕對是瘋狂打卡的好地方。而上觀景台前要做一做運動，走一條長長的石梯登頂，這科學主題登山道共有3條，整體難度不大，不過小朋友還是要注意安全。另外登山道將自然與科學結合，沿路有着滿載科學知識的牌子，供人學習，邊行邊吸收知識。

而登山中途也有小觀景台供遊人稍作休息和欣賞美景，如果不想登山太累，下面都有塊大草地可供跑跑跳跳及露營。

親子好去處︱深圳地鐵8號線開通 直達大小梅沙站親子必去6大景點

深圳免費公園｜4大打卡點及攻略

小紅書有博主發文分享4大打卡點及攻略：

打卡點1一入門就能看到片片狗尾巴草，而且還有類似雲朵的裝置，除此之外，還有一個巨大的治癒草坪，人不太多，運動、露營都可以。
打卡點2當霧森劇場噴起水霧的時候，這裡變成了仙境。霧森劇場的旁邊就有洗手間，非常方便。沿著這條小路一直走不到15分鐘就可以登頂，看到光明版天空之鏡。
打卡點3天空之境觀景台，360°飽覽光明中心區的城市風光，百年名校中山大學深圳校區、光明湖水庫等。
打卡點4咖啡店的旁邊有一個轉角樓梯，特別適合拍照。
點擊圖片放大
+7
+6

深圳免費公園｜前往攻略及交通指南

-建議下午4-5點前往，可以看日落。

-記得做好防蚊蟲措施；女士千萬不要穿裙子，會走光。

-記得自帶一個抹布或紙巾，這裡的天空之鏡已經踩得都是腳印了。

地址：深圳光明科學公園
交通：深圳地鐵6號線科學公園A出口直行900米
門票：免費，毋須預約
自駕：可直達公園北側停車場，導航「新陂頭南濕地公園」，旁邊就是停車場入口。目前不用預約，直接登記即可。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼｜深圳東門眼鏡城開幕超過60間店　7月限時優惠全場3折配鏡2小時可取
14:36 2024/07/23
靚媽精明眼｜深圳東門眼鏡城開幕超過60間店　7月限時優惠全場3折配鏡2小時可取
深中通道｜新福田口岸至中山直通巴路線　每日來往各8班每程僅人民幣28元
12:00 2024/07/21
深中通道｜新福田口岸至中山直通巴路線　每日來往各8班每程僅人民幣28元
中山親子遊︱福田口岸直達中山巴士票價僅¥28　必搶限時免費票540張【附攻略】
10:49 2024/07/22
中山親子遊︱福田口岸直達中山巴士票價僅¥28　必搶限時免費票540張【附攻略】

你可能感興趣

靚媽精明眼｜深圳東門眼鏡城開幕超過60間店　7月限時優惠全場3折配鏡2小時可取
14:36 2024/07/23
靚媽精明眼｜深圳東門眼鏡城開幕超過60間店　7月限時優惠全場3折配鏡2小時可取
深中通道｜新福田口岸至中山直通巴路線　每日來往各8班每程僅人民幣28元
12:00 2024/07/21
深中通道｜新福田口岸至中山直通巴路線　每日來往各8班每程僅人民幣28元
中山親子遊︱福田口岸直達中山巴士票價僅¥28　必搶限時免費票540張【附攻略】
10:49 2024/07/22
中山親子遊︱福田口岸直達中山巴士票價僅¥28　必搶限時免費票540張【附攻略】
好去處 親子活動 玩樂 深圳 公園 露營 小紅書

最高瀏覽

糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
急症室最長等候時間（07月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月25日 時間16:05）
腎衰竭｜夜尿多過這次數是腎病先兆　最快3年腎衰竭死亡率高46%
腎衰竭｜夜尿多過這次數是腎病先兆　最快3年腎衰竭死亡率高46%
巴黎奧運｜田徑女神吳艷妮首戰奧運堅持化妝上陣　證件相曝光被質疑P圖過度
巴黎奧運｜田徑女神吳艷妮首戰奧運堅持化妝上陣　證件相曝光被質疑P圖過度
無家者哀歌｜堅尼地城伯伯坑渠水洗面　街坊上前協助揭「可悲真相」
無家者哀歌｜堅尼地城伯伯坑渠水洗面　街坊上前協助揭「可悲真相」