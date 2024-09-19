科研突破︱南韓研發全球首個大腦意念裝置　實驗鼠降食慾成功減重10%將用於醫療程序

▲ 南韓研發全球首個大腦意念裝置，實驗鼠暴露降低食慾磁場成功減重10%。（《X戰警》劇照）

【控制意念／大腦意念裝置／磁場操縱／納米科技／科幻情節／南韓】科幻電影情節成真？南韓研發出全球首個大腦意念裝置，可利用磁場遠距離操縱大腦，未來或將用於「非侵入性」醫療程序等用途。

最新影片：

韓國基礎科學研究所（IBS）發表新研究技術成果，研究團隊開發出一款高功能的「遠端」意念控制裝置，名為Nano-MIND，即「神經動力學納米磁遺傳學介面」。該硬件透過基因製造特殊的納米材料，可以在大腦神經元中作用，利用磁場遠距離操縱大腦。

磁刺激實驗鼠加速實現目標

研究人員透過雌性實驗鼠的「母性」本能來測試技術。測試中，研究人員透過磁刺激某些雌性實驗鼠，鼓勵牠們在迷宮中更快地找到失散的幼鼠。結果顯示，受到磁刺激的雌鼠平均比沒有受刺激的雌鼠，快了16秒接近到幼鼠。

另外，研究人員又將一組實驗鼠暴露於「降低食慾」的磁場中，結果顯示這些實驗鼠的體重減輕了10%，相當於約4.3克。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

未來計劃用於「非侵入性」醫療程序等用途

領導研究的韓國IBS納米醫學中心主任延振宇表示，這是世界上第一項利用磁場自由控制特定大腦區域的技術。他期望該硬件在未來能將應用於各種有迫切需要的「非侵入性」醫療用途，例如了解大腦功能、複雜的人工神經網路、雙向腦機介面技術及神經系統疾病的新療法研究。

而這項看似科幻的遠端意念控制能力，有健康專家指出，其實將磁場應用在醫學影像中，已有數十年的基礎。西班牙神經科學研究所的資深科學家勒羅伊博士曾在一篇專欄文章中寫道：「利用磁場操縱生物系統的概念，已經很成熟了」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5