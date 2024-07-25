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臍帶血移植｜5歲地中海貧血女童獲弟弟臍帶血移植　兒童醫院運送到港

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 29 分鐘前

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(資料圖片)

廣東省臍帶血造血幹細胞庫，早上將一份臍帶血運送來港，以救治兒童醫院一名患有重型地中海貧血的5歲女童，計劃10月為女童進行幹細胞移植，女童有望為完全根治。

兒童醫院表示，獲女童家長通知女童的弟弟於內地有臍帶血儲存，經檢測後發現兩者的血型吻合，4月底與內地臍帶血庫溝通運送安排，在廣東省紅十字會等多個部門共同協助及指導下，本月12日向海關總署提交臍帶血幹細胞出境申請，上周四拿到海關總署批文後今日抵港。

兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良表示，重型地中海貧血症患者需要定期輸血，但並非緊急疾病。如患者需要根治，目前可以進行移植、或者基因治療，幹細胞移植非唯一方式，亦可透過基因治療。院方會先考慮親屬作移植，如果不適合，可聯絡紅十字會、以及骨髓捐贈者資料庫協助。

今次非當局首次於外地運送臍帶血庫到港，當局亦曾於西方國家運送到港，強調會進行檢測確保安全。廣東省臍帶血造血幹細胞庫表示，2018年亦曾運送到瑪麗醫院進行移植。

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