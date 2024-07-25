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周末好去處｜蘇富比24,000 呎藝廊進駐中環　數百件稀世珍品免費展出

親子好去處

撰文： 陳家昌

發布時間： 23 分鐘前

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佔地 24,000 平方呎的空間藝廊。(攝影：陳家昌)

蘇富比旗艦藝廊將於 7 月 27 日進駐中環核心地段的置地遮打，，在佔地 24,000 平方呎的空間內，將全天候為公眾呈獻數百件稀世珍品。展開一趟橫跨 8,000 萬年歷史、涵蓋 20 多個門類、匯聚環球藝術的非凡之旅。

在全新設計的空間內，逾百件珍稀名品，於樓高兩層的當眼地舖位置公開展出。地下設有博物館級展覽空間，為訪客帶來沉浸式觀賞體驗；一樓是Sotheby's Salon，旨在提供涵蓋近20個門類的極致零售體驗。

展出多幅可供收藏珍稀名品。

蘇富比具前瞻性的願景與荷蘭鹿特丹建築規劃事務所MVRDV大膽創新的設計理念完美契合，聯手打造沉浸式藝廊空間，突破傳統展覽空間固有的概念和界限。

於一樓的Sotheby’s Salon，賦予藝術與奢華零售體驗全新境界。為迎合現今跨門類收藏趨勢而設，這層空間共五大區域，分設七間Salon，展示超過200件橫跨8000萬年文明、來自全球各地的至逸臻品，以 5,000 港元至 5,000 萬港元不等供即時收藏。

地下樓層是一個沉浸式空間，融會貫通古今。樓高6米，高低錯落的天花板營造出石上的玲瓏峰谷、驟然起伏。這三處空間將呈獻博物館級別的展覽、藝術表演及大型拍賣會預展。

即將展出的「菩提：佛教藝術萃珍」位於地下樓層的Grotto及Pantheon藝廊，展出佛教造像傑作，追溯佛教藝術發展軌跡，觀後感覺震撼，如進入城市另一境界。

名牌絕版手袋。

蘇富比旗艦藝廊

開放日期：7月27日 (星期六)

開放時間：週一至週六 | 上午11時至晚上7時/ 週日 | 上午11時至晚上6時

地址：中環干諾道8號置地遮打

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