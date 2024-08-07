碩士港姐丨岑杏賢善用心理學知識扭轉兒子叛逆期　樂觀過人生：懂得知足才算幸福

近年轉職心理輔導師的岑杏賢（Jennifer），除了事業轉跑道外，3年前更升呢人母，岑杏賢活學活用，早前接受TOPick訪問透露用心理學知識「迎戰」兒子Trouble2階段，她說：「每日對我來講都是挑戰，但我覺得他好可愛！」

是苦是樂，或在乎人的思維，曾兩度忠上甲亢的岑杏賢學懂樂觀面對事情，她說：「很多事情可以用另一角度去思考，不需要轉牛角尖，盡快從情緒低谷站過來。」

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▲ (越玲瓏攝)

岑杏賢：囝囝變成我嘅鬧鐘

港姐出身的岑杏賢於2020年11月與金融才俊Kelvin結婚，婚後誕下兒子組成幸福三口之家，愛兒Preston也快將三歲。

以家庭為首的Jennifer自言生活模式大改變，她說：「過往我並非習慣早起的人，自從生了小孩後，基本上小朋友幾點起床，我就跟著起床，囝囝已經變成了我的『鬧鐘』，生活變得有規律。另外，很多日常事情要安排得好好，包括囝囝每天的活動、飲食以及作息時間，以前得自己一人就沒所謂，現在要為囝囝打點一切。」

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囝囝叛逆期初體驗

在孩子的成長歷程中，父母也未免會一起成長，初體驗囝囝Trouble2階段的岑杏賢感受甚深：

「我也是邊做邊學，或許他作出一些舉動時，我嘗試了解他為何情緒起伏那麼大？何解突然扭計和反抗？這段期間盡量了解他多一點，問問他剛才為何要尖叫？是否想爸媽關注你？抑或想表達一些感受卻做不到呢。」

她續說：「孩子跟我一起摸索中，所以覺得是一個Team work。」

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岑杏賢：忟憎只會令事情變惡劣

只要心境一轉，「Trouble2」也可扭轉成「Wonderful 2」，岑杏賢說：「雖然他很Trouble，但我覺得他這段期間好可愛，確實兩歲是孩子最可愛的階段，某時候奀皮得來想挑戰我底線，我又覺得他好得意。」

當囝囝被「阿怒」或「阿愁」擾亂情緒時，岑杏賢就善用心理學知識作出應對：「當不讓他做某些事情或他不懂表達時，他自然會大發雷霆，若當日我心情不好，那一刻會好忟憎，但忟憎只會令事情變惡劣。所以要時刻提醒自己『停一停‧想一想』，做媽咪後會思考多一層，反省這是否最好的處理方式？」

生了小孩，難免要犧牲夫婦相處的時間，岑杏賢正學習於「太太」以「母親」角色間取平衡：「先生知道我花不少心思照顧小朋友，會建議一起去個小旅行休息下，生完小孩後大家要好好磨合夫婦間關係。」

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知識型靚媽不忘進修

兒子日漸長大，岑杏賢可尋回自己的興趣，本身為心理輔導師的她早前報讀調解員課程，成功通過考試的她考慮做綜合調解員。「我對家事調解都有興趣，需要慢慢摸索和實踐下，看看甚麼最合適自己。」

6月份時，岑杏賢上了45小時的調解員課程，同學均是醫生或律師等專業人士：「導師會講解調解員的說話宜忌和技巧，教我們如何應付考試，所以上堂時要做好多練習，包括不同案件的角色扮演。」

性格隨和的岑杏賢，似乎是擔當「調解」的最佳人選，她笑說：「我也不知道吧，現在回想每次作出決定前，總有一些小貴人幫忙，當年一位舊同事覺得我性格適合做心理輔導，今次就是朱千雪建議我要坐言起行，她們就如一支強心針，令我相信自己做得到。」

▲ 朱千雪為岑杏賢的閨蜜！ （取自instagram）

欣賞朱千雪做事夠堅毅

由選港姐、拍拖以至組織家庭，岑杏賢跟朱千雪也相互扶持：

可能我們的價值觀比較相似，想法又差不多，大家也是隨和的人，會懂得尊重和明白對方。當不開心的時候，願意花時間陪伴和聆聽，初入行時有好多事情不曉，大家互相鼓勵，亦慢慢建立那份信任。

說起這位閨蜜，岑杏賢最欣賞其處事態度：「在她身上我學習到很多，包括對事情的熱誠，她那份堅毅令我好佩服，當想做一件事情她會用盡所有方法，而她亦做得到，有這個朋友在身邊，會為我帶來正面的影響。」

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曾兩度患上甲亢

近年岑杏賢以線上形式為病人作出心理輔導，她希望將來可成立網站，幫助更多情緒病患者。她說：「並非為了賺錢，確實付出的時間多過金錢回報，但為我帶來滿足感，二來想善用小專長幫助別人，這是我一直所響往。」

在現今高壓的環境下生活，要保持身心靈健康是很重要，她說：「當媽之後面對的憂慮、壓力以及困難確實比從前多，要學識怎樣去處理，做好情緒管理才可以照顧好兒子，所以心理狀態更要堅強和實在。」

曾兩度患甲狀腺亢進症的岑杏賢，明白情緒平穩的重要性，她說：「人總會有情緒起伏，重點是讓心情跌到有幾低幾深？去到某程度就要重新振作番，我時刻都提醒自己，否則此病又復發。」

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▲ (越玲瓏攝)

憶起往昔受甲亢的煎熬，岑杏賢一度淚盈於睫，但經歷令她學識樂觀事情，她說：

學習用另一角度看事情，無需不斷鑽牛角尖，不停地墮入負面情緒也幫不了事情，倒不如盡快令自己開心，無論心態、健康或快樂均可自己控制，控制得好才算愛惜自己。

擁高學歷又有美滿家庭，身邊有疼錫自己的閨蜜，眼前的岑杏賢令人豔羨，她卻認為知足才算「真‧幸福」，她說：「首要是愛錫自己，否則給予你再多的幸福或美好的事物，你也不會感到美好。幸福的定義是首要自覺幸福，所說的並非昂貴的東西，一點小確幸已令人滿足，這就是幸福。」

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