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歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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張學友因病無奈取消杭州站演唱會的其中場演出。

「歌神」張學友近日在杭州舉辦一連12場的「張學友60+演唱會」，可是在今天（7月25日）卻突然宣布取消預定在7月26、27、28日演出的場次。

該取消公告指出：「因藝人身體狀況，及保障演出的精彩呈現，經慎重考慮，現遺憾通知大家，原計劃於2024年7月26、27、28日在杭州奧體中心體育館舉辦的『張學友60+演唱會』取消，由此給各位觀眾帶來的不便，我們深表歉意。」

至於有關票務及其他後續處理方案，會稍後公布，至於8月2日到4日的演唱會，則暫未知會否取消。

其實現年63歲在張學友進行「張學友60+演唱會」巡演期間，曾因為分別確診新冠肺炎、感染RSV（呼吸道融合病毒）等停辦部分場次演出。

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大會發通告表示要取消演唱會杭州站的3場演出。

學友寫信向歌迷道歉

正在養病的學友寫下超過500字的信，透過所屬唱片公司環球社交平台公開道歉及交代病情，他首先表示討厭自己「又不能唱了」。

然後學友指，從杭州第二周回來下飛機馬上去看了耳鼻喉專科，也請了家庭醫生替他做了全身檢查，稱：「結果是七個鼻竇中，有三個可能因為之前的病毒未清引致輕微發炎，也因鼻液倒流引致聲帶感染而紅腫影響發聲。其他一切正常，維他命D少了些，膽固醇高了些，微不足道的一些。這幾天，依照醫生的指示按時服藥，不多說話，讓聲帶休息，再覆診檢查,醫生們都說好得八八九九。是否繼續演出可以自行決定。」

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歌神感抱歉無奈

學友續指：「對於我自行決定就只有一個條件，能到達上台表演的狀態便繼續，不能便只好取消。姑勿論是自己心理素質差，還是60+了恢復能力沒有從前強(公道一點說，回想自己年輕時也沒幾次保住不取消)，每次取消演唱會必定會為大家帶來諸多不便和困擾，無論是對觀眾、主辦以及有關部門、工作伙伴，我都感到十分抱歉，十分無奈，對不起。」

他剖心訴說：「我是以歌唱和表演作為自己生命重要組成部分，把舞台當作其中一個家的人，要放棄基本是不可能的選項，我會好好了解自己身體，做恰當的鍛練和調息，盡快回來的。等我！」

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