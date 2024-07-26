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飲食攻略｜長壽專家推薦每日吃8種食物　抗發炎+控制膽固醇+幫助消化吸收　

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 3 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【日本／奈良／藍區／長壽秘密／長壽食物／富岡美智子】根據世界銀行集團統計資料，2023年世界預期人均壽命排名榜第1名是摩洛哥，第2名是澳門，第3名是日本，而香港就排第5名。美國註冊營養師及長壽專家富岡美智子於CNBC撰文指出，其家鄉奈良是日本其中一個「藍區」，即最長壽的都道府縣，為此她整合出8種在家鄉深受歡迎的長壽食物。

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Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

8種長壽食物

富岡美智子表示，自成年後移民美國，深受當地的快餐和加工食品文化所困擾，這種不健康的飲食方式加上工作繁忙的生活，讓她經常感到不適；而每次回到家鄉奈良都會對老鄰居的活力感到驚訝，而他們充滿活力、保持長壽的秘訣在於「有目的地進食」和「找出生存意義」（日語：生き甲斐，羅馬字ikigai）。為此，她整合出8種在家鄉深受歡迎的長壽食物：

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抹茶：富岡美智子透露，其99歲的姨媽每天起床都會喝一杯抹茶。抹茶含有維他命C、維他命B、纖維、蛋白質，以及具抗炎抗病效果的茶多酚。這些天然化合物均含有豐富的抗氧化劑，有助保護細胞免受傷害。

發酵食品：專家表示，味噌、納豆、糠漬等知名料理都是發酵食品，發酵食品富含益生菌，有助腸道消化和吸收、降低患病風險。

海藻：其熱量低、纖維含量高，富含有多種人體必需的礦物質和維他命，包括碘、鐵、鉀、鎂、維他命B12和Omega-3脂肪酸。

大豆：富含纖維、維他命B、鉀和異黃酮等多酚類物質，專家表示自己會偏向選擇處理過程較短的大豆製品，例如大豆粉、無糖豆漿、自家製納豆、味噌等。此外，她亦提及到非常愛吃紅豆，因為紅豆同樣富含多酚、纖維、鉀、蛋白質和維他命B，有效預防炎症。

豆腐：有效為身體提供蛋白質，而且不含膽固醇。她表示自己非常愛用豆腐作為餸菜，因為它能用於製作多種不同類型的菜餚，例如漢堡、餃子、蔬菜炒飯、湯品、素食咖哩、鷹嘴豆泥、沙律醬和調味汁等。

芝麻：富含維他命B和E、蛋白質、纖維，以及鎂、鈣和植物固醇等礦物質，有助控制膽固醇。專家表示，使用芝麻粉或芝麻醬代替食油煮食，不但可以增添風味，更能保留芝麻的全部營養。

冬菇：富含蛋白質、維他命B和D，同時含有蘑菇多糖，有助抗發炎。

生薑：專家直言，「不單止在日本，生薑在世界各地都被視為具有療效的食材」，它有助提升免疫力和新陳代謝，甚至具有防腐保鮮的效果。她透露有時患上頑疾，都會飲杯薑茶增強體質。

同場加映：

超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智

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