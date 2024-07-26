共享單車｜科大夥LocoBike開展本港首「幸福單車指數」研究　冀作為城市規劃參考指標

▲ 科大夥LocoBike開展本港首「幸福單車指數」研究。（朱永倫攝）

政府2020年公布《香港智慧城市藍圖2.0》，其中包括制定適合的交通運輸策略及措施，建設「單車友善」的新市鎮及新發展區。科大宣布今日（26日）起啟動全港首個針對市民踩單車和幸福感相關的研究，擬定「幸福單車指數」，為期8星期，期內完成所需問卷的參加者，可獲200元超市電子現金券，名額1,000個。科大冀研究結果可予政府在北部都會區、新田科技城等新區規劃時參考，方便擬定「單車友善」政策。

科大社會科學部教授易靄儀指，大部分香港人將踩單車視為消閒娛樂或運動，探討踩單車對市民的心理健康的影響具很高的研討價值。易靄儀表示在「運動科研資助計劃」的支持下，夥同科大校友兼LocoBike創辦人程俊豪，及香港體育學院港隊單車總教練達海飛，今日起開展全港首個針對市民踩單車和幸福感相關的研究。

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為期8周 完成獲200元超市券

LocoBike現時有60萬註冊用戶，每月活躍用戶約5萬至6萬。程俊豪指，以往假日的租用量為平日的5至6倍，但發現疫情後市民的習慣有改變，平日租用量增長4倍，已升至假日的7成。他指出，現時政府可以掌握到有關單車的數據只有意外數字，認為調查可有效幫助政府規劃單車的配套，及從不同地區市民的「幸福單車指數」，評估該區的配套是否足夠。

研究今日啟動，團隊將會隨機邀請LocoBike的使用者參與8個星期的中文問卷調查，每星期至少要完成兩輪問卷。每次租用單車之前及之後，參與者均需要填寫簡短、約6至8條問題的問卷，內容主要圍繞踩單車的個人體驗，同時亦會透過應用程式，收集使用者的單車騎行頻率、時長、天氣等數據。

疫後習慣變 助規劃單車配套

完成8個星期的問卷後，參與者需填寫另一份需時約10分鐘，關於日常行為和個人經驗的問卷。成功在8星期內，完成租用單車次數7成的問卷，將會獲發200元超市電子現金券作為報酬，名額1,000個。

科大團隊期望在研究成果，能透過LocoBike的分區騎行數據支持下，擬定香港的「幸福單車指數」（Happy Biking Index），再推出地區性的單車快樂指數，讓政府擬定「單車友善」政策，特別在規劃北部都會區及新田科技城等新發展區的交通運輸政策時，作其中一項參考指標，為本港共享單車的發展以及城市規劃，帶來正面影響。

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