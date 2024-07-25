東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】

▲ 「東張女神」梁敏巧去水上樂園派福利。

近期人氣不斷上升的「東張女神」梁敏巧（Maggie），除因為在《東張西望》採訪時屢次表現得十分勇猛、專業外，還因為梁敏巧擁有驕人身材同時又十分大方地不時派福利。

梁敏巧日前又在個人社交平台益粉絲，她與譚嘉儀、鄧伊婷及王晶女兒王子涵齊到香港水上樂園。當中梁敏巧身段最為嬌人，雖然她穿長袖泳衣及平腳泳褲而非比堅尼，但身材實在太出眾，仍然造成超震撼畫面，並把同行的3位好姊妹比下去。

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東張女神丨中學花名「Big Mag」

不過原來擁有此魔鬼身材靠後天努力，梁敏巧曾公開自己舊照表示以前自己是肥妹，稱：「我真係肥底，希望唔好嚇親大家。」

她還自揭中學被人起花名叫「Big Mag」，連她暗戀的男生都表明不會和她這種身形的人談戀愛，之後她立定決心減肥。

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東張女神丨控制飲食勤做運動

Maggie曾接受TOPick專建議大家盡量自己烹調，可減掉鹽及油，效果就會更明顯：「頭兩天每日減了0.5KG，即是兩日減了1KG，去水腫很快，而且沒有飢餓感。」

她並表示減肥期間每星期裡有兩天慢跑半小時，運動量不算劇烈，不過一星期已減去4.5KG，她說如果沒時間運動，可以做一些拉筋動作，身形會修長很多。

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