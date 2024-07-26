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巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽　直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

即睇2024巴黎奧運港隊賽程，為香港運動員打氣！

【巴黎奧運/巴黎奧運開幕/港隊運動員/香港運動員/何詩蓓/張家朗/巴黎奧運港隊賽程】巴黎奧運即將於7月26日至8月11日舉行，而奧運開幕式將於7月26日巴黎時間晚上7時30分舉行（即本港時間7月27日凌晨1時30分）。今年奧運有32項賽事舉行，香港共有35名運動員參與游泳、羽毛球、乒乓球、滑浪風帆等多個項目，張家朗和何詩蓓更會擔任開幕禮持旗手！TOPick為大家整理了港隊運動員賽程，一齊為香港運動員打氣！

巴黎奧運｜美媒預測港隊奪1金3銅　何詩蓓勝出100自重劍江旻憓摘銅

巴黎奧運｜港隊賽程一覽

以下為港隊在巴黎奧運出賽的賽程、比賽項目、日期、時間及參賽運動員。

（比賽日期及時間以巴黎奧運大會公布為準，詳細時間表請參閱官方網站

巴黎奧運｜7月27日賽程（以下所有均為香港時間）

項目時間比賽參賽運動員
游泳17:00女子400米自由泳分組預賽何詩蓓
17:00女子4x100米自由泳接力分組預賽何詩蓓／張心悅／簡綽桐／譚凱琳／鄭莉梅／歐鎧淳
（參賽人選待定）
劍擊16:00女子個人賽重劍64強江旻憓
乒乓球21:00男子單打預賽黃鎮廷
21:00女子單打預賽杜凱琹、朱成竹
羽毛球14:30混合雙打小組賽鄧俊文、謝影雪
15:20女子單打小組賽盧善恩
16:10女子雙打小組賽楊雅婷、楊霈霖
17:00男子單打小組賽李卓耀
體操5:00男子跳馬預賽石偉雄
柔道16:00女子48公斤級64強淘汰賽王嘉莉

巴黎奧運｜巴黎奧運免費睇32項賽事　全港18區體育館+9大商場現場直播【附地址】

巴黎奧運｜7月28日賽程

項目時間比賽參賽運動員
游泳02:55女子400米自由泳決賽何詩蓓
03:37女子4x100米自由泳接力決賽（如晉級）
17:00女子100米蛙泳分組預賽何詩蓓
17:00女子200米自由泳分組預賽何詩蓓
劍擊02:40女子個人賽重劍銅牌賽（如晉級）
03:30女子個人賽重劍金牌賽（如晉級）
15:30女子個人賽花劍64強陳諾思
16:00男子個人賽重劍64強何瑋桁
乒乓球02:00男子及女子單打64強賽（如晉級）
16:00男子及女子單打64強賽（如晉級）
22:00混合雙打半準決賽黃鎮廷、杜凱琹

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巴黎奧運｜​​​​​​​7月29日賽程

項目時間比賽參賽運動員
游泳03:15女子100米蛙泳準決賽（如晉級）
04:00女子200米自由泳準決賽（如晉級）
劍擊02:50女子個人賽花劍銅牌賽（如晉級）
03:20男子個人賽重劍銅牌賽（如晉級）
03:45女子個人賽花劍金牌賽（如晉級）
04:15男子個人賽重劍金牌賽（如晉級）
15:55男子個人賽花劍64強張家朗
乒乓球02:00男子及女子單打64強賽（如晉級）
16:00男子及女子單打64強賽（如晉級）
23:00混合雙打準決賽（如晉級）
滑浪風帆00:13女子水翼帆板iQFoil級比賽馬君正
01:43男子水翼帆板iQFoil級比賽鄭清然
帆船03:45男子49人級帆船比賽Akira Sakai（阿輝）
Russell Aylsworth（祥傑）

巴黎奧運｜​​​​​​​7月30日賽程

項目時間比賽參賽運動員
游泳17:00女子100米自由泳分組預賽何詩蓓
劍擊03:15男子個人賽花劍銅牌賽（如晉級）
04:10男子個人賽花劍金牌賽（如晉級）
乒乓球02:00男子及女子單打32強賽（如晉級）
16:00男子及女子單打32強賽（如晉級）
19:30混合雙打銅牌賽（如晉級）
20:30混合雙打金牌賽（如晉級）
三項鐵人14:00男子個人賽伍泰龍

巴黎奧運｜​​​​​​​7月31日賽程

項目時間比賽參賽運動員
乒乓球16:00男子及女子單打32強賽（如晉級）
21:00男子及女子單打16強賽（如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月1日賽程

項目時間比賽參賽運動員
游泳02:30女子100米自由泳決賽（如晉級）
17:00女子200米背泳分組預賽張心悅
17:00男子50米自由泳分組預賽何甄陶
乒乓球02:00男子及女子單打16強賽（如晉級）
16:00女子單打半準決賽（如晉級）
18:00男子單打半準決賽（如晉級）
21:00女子單打半準決賽（如晉級）
22:00男子單打半準決賽（如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月2日賽程

項目時間比賽參賽運動員
乒乓球02:00男子及女子單打半準決賽（如晉級）
16:00男子及女子單打準決賽帆船（如晉級）
19:30男子及女子單打準決賽（如晉級）
羽毛球21:00混合雙打銅牌賽（如晉級）
22:10混合雙打金牌賽（如晉級）
帆船02:43男子49人級帆船獎牌賽（如晉級）
待定男子ILCA 7單人帆船比賽Nicholas Halliday 貝俊龍

巴黎奧運｜​​​​​​​8月3日賽程

項目時間比賽參賽運動員
游泳02:30男子50米自由泳決賽（如晉級）
02:39女子200米背泳決賽（如晉級）
17:00女子4x100米混合泳接力分組預賽簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳（參賽人選待定）
17:00女子50米自由泳分組預賽何詩蓓
乒乓球19:30女子單打銅牌賽（如晉級）
20:30女子單打金牌賽（如晉級）
羽毛球21:00女子雙打銅牌賽（如晉級）
22:10女子雙打金牌賽（如晉級）
單車17:00男子公路個人賽劉允祐
滑浪風帆02:03女子水翼帆板iQFoil級決賽（如晉級）
02:23男子水翼帆板iQFoil級決賽（如晉級）
賽艇16:30男子單人雙槳艇划艇決賽趙顯臻
田徑16:35男子100米預賽刁俊稀
17:45男子100米第一輪比賽（如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月4日賽程

項目時間比賽參賽運動員
乒乓球19:30男子單打銅牌賽（如晉級）
20:30男子單打金牌賽（如晉級）
單車20:00女子公路個人賽李思穎
體操22:25男子跳馬決賽（如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月5日賽程

項目時間比賽參賽運動員
游泳00:30女子50米自由泳決賽（如晉級）
01:35女子4x100米混合泳接力決賽（如晉級）
乒乓球16:00女子團體16強賽杜凱琹、朱成竹、李皓晴
21:00女子團體16強賽杜凱琹、朱成竹、李皓晴
羽毛球15:45女子單打銅牌賽（如晉級）
16:55女子單打金牌賽（如晉級）
20:30男子單打銅牌賽（如晉級）
21:40男子單打金牌賽（如晉級）
田徑02:00男子100米準決賽（如晉級）
03:55男子100米決賽（如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月6日賽程

項目時間比賽參賽運動員
乒乓球02:00女子團體16強賽（如晉級）
16:00女子團體16強賽（如晉級）
21:00女子團體半準決賽（如晉級）
帆船待定男子ILCA 7單人帆船獎牌賽（如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月7日賽程

項目時間比賽參賽運動員
乒乓球02:00女子團體半準決賽（如晉級）
16:00女子團體半準決賽（如晉級）
21:00女子團體半準決賽（如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月8日賽程

項目時間比賽參賽運動員
乒乓球21:00女子團體準決賽（如晉級）
跆拳道15:00男子68公斤以下級16強賽盧蔚豐

巴黎奧運｜​​​​​​​8月9日賽程

項目時間比賽參賽運動員
乒乓球02:00女子團體準決賽（如晉級）
跆拳道02:51男子68公斤以下級銅牌賽（如晉級）
03:23男子68公斤以下級金牌賽（如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月10日賽程

項目時間比賽參賽運動員
乒乓球16:00女子團體銅牌賽（如晉級）
21:00女子團體金牌賽（如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月11日賽程

項目時間比賽參賽運動員
單車17:00女子全能賽捕捉賽 1/4李思穎
19:56女子全能賽積分賽 4/4（如晉級）

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