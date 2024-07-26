巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽 直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【巴黎奧運/巴黎奧運開幕/港隊運動員/香港運動員/何詩蓓/張家朗/巴黎奧運港隊賽程】巴黎奧運即將於7月26日至8月11日舉行，而奧運開幕式將於7月26日巴黎時間晚上7時30分舉行（即本港時間7月27日凌晨1時30分）。今年奧運有32項賽事舉行，香港共有35名運動員參與游泳、羽毛球、乒乓球、滑浪風帆等多個項目，張家朗和何詩蓓更會擔任開幕禮持旗手！TOPick為大家整理了港隊運動員賽程，一齊為香港運動員打氣！
巴黎奧運｜美媒預測港隊奪1金3銅 何詩蓓勝出100自重劍江旻憓摘銅
巴黎奧運｜港隊賽程一覽
以下為港隊在巴黎奧運出賽的賽程、比賽項目、日期、時間及參賽運動員。
（比賽日期及時間以巴黎奧運大會公布為準，詳細時間表請參閱官方網站）
巴黎奧運｜7月27日賽程（以下所有均為香港時間）
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|游泳
|17:00
|女子400米自由泳分組預賽
|何詩蓓
|17:00
|女子4x100米自由泳接力分組預賽
|何詩蓓／張心悅／簡綽桐／譚凱琳／鄭莉梅／歐鎧淳
（參賽人選待定）
|劍擊
|16:00
|女子個人賽重劍64強
|江旻憓
|乒乓球
|21:00
|男子單打預賽
|黃鎮廷
|21:00
|女子單打預賽
|杜凱琹、朱成竹
|羽毛球
|14:30
|混合雙打小組賽
|鄧俊文、謝影雪
|15:20
|女子單打小組賽
|盧善恩
|16:10
|女子雙打小組賽
|楊雅婷、楊霈霖
|17:00
|男子單打小組賽
|李卓耀
|體操
|5:00
|男子跳馬預賽
|石偉雄
|柔道
|16:00
|女子48公斤級64強淘汰賽
|王嘉莉
巴黎奧運｜巴黎奧運免費睇32項賽事 全港18區體育館+9大商場現場直播【附地址】
巴黎奧運｜7月28日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|游泳
|02:55
|女子400米自由泳決賽
|何詩蓓
|03:37
|女子4x100米自由泳接力決賽
|（如晉級）
|17:00
|女子100米蛙泳分組預賽
|何詩蓓
|17:00
|女子200米自由泳分組預賽
|何詩蓓
|劍擊
|02:40
|女子個人賽重劍銅牌賽
|（如晉級）
|03:30
|女子個人賽重劍金牌賽
|（如晉級）
|15:30
|女子個人賽花劍64強
|陳諾思
|16:00
|男子個人賽重劍64強
|何瑋桁
|乒乓球
|02:00
|男子及女子單打64強賽
|（如晉級）
|16:00
|男子及女子單打64強賽
|（如晉級）
|22:00
|混合雙打半準決賽
|黃鎮廷、杜凱琹
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巴黎奧運｜7月29日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|游泳
|03:15
|女子100米蛙泳準決賽
|（如晉級）
|04:00
|女子200米自由泳準決賽
|（如晉級）
|劍擊
|02:50
|女子個人賽花劍銅牌賽
|（如晉級）
|03:20
|男子個人賽重劍銅牌賽
|（如晉級）
|03:45
|女子個人賽花劍金牌賽
|（如晉級）
|04:15
|男子個人賽重劍金牌賽
|（如晉級）
|15:55
|男子個人賽花劍64強
|張家朗
|乒乓球
|02:00
|男子及女子單打64強賽
|（如晉級）
|16:00
|男子及女子單打64強賽
|（如晉級）
|23:00
|混合雙打準決賽
|（如晉級）
|滑浪風帆
|00:13
|女子水翼帆板iQFoil級比賽
|馬君正
|01:43
|男子水翼帆板iQFoil級比賽
|鄭清然
|帆船
|03:45
|男子49人級帆船比賽
|Akira Sakai（阿輝）
|Russell Aylsworth（祥傑）
巴黎奧運｜7月30日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|游泳
|17:00
|女子100米自由泳分組預賽
|何詩蓓
|劍擊
|03:15
|男子個人賽花劍銅牌賽
|（如晉級）
|04:10
|男子個人賽花劍金牌賽
|（如晉級）
|乒乓球
|02:00
|男子及女子單打32強賽
|（如晉級）
|16:00
|男子及女子單打32強賽
|（如晉級）
|19:30
|混合雙打銅牌賽
|（如晉級）
|20:30
|混合雙打金牌賽
|（如晉級）
|三項鐵人
|14:00
|男子個人賽
|伍泰龍
巴黎奧運｜7月31日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|乒乓球
|16:00
|男子及女子單打32強賽
|（如晉級）
|21:00
|男子及女子單打16強賽
|（如晉級）
巴黎奧運｜8月1日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|游泳
|02:30
|女子100米自由泳決賽
|（如晉級）
|17:00
|女子200米背泳分組預賽
|張心悅
|17:00
|男子50米自由泳分組預賽
|何甄陶
|乒乓球
|02:00
|男子及女子單打16強賽
|（如晉級）
|16:00
|女子單打半準決賽
|（如晉級）
|18:00
|男子單打半準決賽
|（如晉級）
|21:00
|女子單打半準決賽
|（如晉級）
|22:00
|男子單打半準決賽
|（如晉級）
巴黎奧運｜8月2日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|乒乓球
|02:00
|男子及女子單打半準決賽
|（如晉級）
|16:00
|男子及女子單打準決賽帆船
|（如晉級）
|19:30
|男子及女子單打準決賽
|（如晉級）
|羽毛球
|21:00
|混合雙打銅牌賽
|（如晉級）
|22:10
|混合雙打金牌賽
|（如晉級）
|帆船
|02:43
|男子49人級帆船獎牌賽
|（如晉級）
|待定
|男子ILCA 7單人帆船比賽
|Nicholas Halliday 貝俊龍
巴黎奧運｜8月3日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|游泳
|02:30
|男子50米自由泳決賽
|（如晉級）
|02:39
|女子200米背泳決賽
|（如晉級）
|17:00
|女子4x100米混合泳接力分組預賽
|簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳（參賽人選待定）
|17:00
|女子50米自由泳分組預賽
|何詩蓓
|乒乓球
|19:30
|女子單打銅牌賽
|（如晉級）
|20:30
|女子單打金牌賽
|（如晉級）
|羽毛球
|21:00
|女子雙打銅牌賽
|（如晉級）
|22:10
|女子雙打金牌賽
|（如晉級）
|單車
|17:00
|男子公路個人賽
|劉允祐
|滑浪風帆
|02:03
|女子水翼帆板iQFoil級決賽
|（如晉級）
|02:23
|男子水翼帆板iQFoil級決賽
|（如晉級）
|賽艇
|16:30
|男子單人雙槳艇划艇決賽
|趙顯臻
|田徑
|16:35
|男子100米預賽
|刁俊稀
|17:45
|男子100米第一輪比賽
|（如晉級）
巴黎奧運｜8月4日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|乒乓球
|19:30
|男子單打銅牌賽
|（如晉級）
|20:30
|男子單打金牌賽
|（如晉級）
|單車
|20:00
|女子公路個人賽
|李思穎
|體操
|22:25
|男子跳馬決賽
|（如晉級）
巴黎奧運｜8月5日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|游泳
|00:30
|女子50米自由泳決賽
|（如晉級）
|01:35
|女子4x100米混合泳接力決賽
|（如晉級）
|乒乓球
|16:00
|女子團體16強賽
|杜凱琹、朱成竹、李皓晴
|21:00
|女子團體16強賽
|杜凱琹、朱成竹、李皓晴
|羽毛球
|15:45
|女子單打銅牌賽
|（如晉級）
|16:55
|女子單打金牌賽
|（如晉級）
|20:30
|男子單打銅牌賽
|（如晉級）
|21:40
|男子單打金牌賽
|（如晉級）
|田徑
|02:00
|男子100米準決賽
|（如晉級）
|03:55
|男子100米決賽
|（如晉級）
巴黎奧運｜8月6日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|乒乓球
|02:00
|女子團體16強賽
|（如晉級）
|16:00
|女子團體16強賽
|（如晉級）
|21:00
|女子團體半準決賽
|（如晉級）
|帆船
|待定
|男子ILCA 7單人帆船獎牌賽
|（如晉級）
巴黎奧運｜8月7日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|乒乓球
|02:00
|女子團體半準決賽
|（如晉級）
|16:00
|女子團體半準決賽
|（如晉級）
|21:00
|女子團體半準決賽
|（如晉級）
巴黎奧運｜8月8日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|乒乓球
|21:00
|女子團體準決賽
|（如晉級）
|跆拳道
|15:00
|男子68公斤以下級16強賽
|盧蔚豐
巴黎奧運｜8月9日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|乒乓球
|02:00
|女子團體準決賽
|（如晉級）
|跆拳道
|02:51
|男子68公斤以下級銅牌賽
|（如晉級）
|03:23
|男子68公斤以下級金牌賽
|（如晉級）
巴黎奧運｜8月10日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|乒乓球
|16:00
|女子團體銅牌賽
|（如晉級）
|21:00
|女子團體金牌賽
|（如晉級）
巴黎奧運｜8月11日賽程
|項目
|時間
|比賽
|參賽運動員
|單車
|17:00
|女子全能賽捕捉賽 1/4
|李思穎
|19:56
|女子全能賽積分賽 4/4
|（如晉級）
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