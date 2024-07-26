巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽　直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】

▲ 即睇2024巴黎奧運港隊賽程，為香港運動員打氣！

【巴黎奧運/巴黎奧運開幕/港隊運動員/香港運動員/何詩蓓/張家朗/巴黎奧運港隊賽程】巴黎奧運即將於7月26日至8月11日舉行，而奧運開幕式將於7月26日巴黎時間晚上7時30分舉行（即本港時間7月27日凌晨1時30分）。今年奧運有32項賽事舉行，香港共有35名運動員參與游泳、羽毛球、乒乓球、滑浪風帆等多個項目，張家朗和何詩蓓更會擔任開幕禮持旗手！TOPick為大家整理了港隊運動員賽程，一齊為香港運動員打氣！

巴黎奧運｜美媒預測港隊奪1金3銅 何詩蓓勝出100自重劍江旻憓摘銅

巴黎奧運｜港隊賽程一覽



以下為港隊在巴黎奧運出賽的賽程、比賽項目、日期、時間及參賽運動員。

（比賽日期及時間以巴黎奧運大會公布為準，詳細時間表請參閱官方網站）

巴黎奧運｜7月27日賽程（以下所有均為香港時間）

項目 時間 比賽 參賽運動員 游泳 17:00 女子400米自由泳分組預賽 何詩蓓 17:00 女子4x100米自由泳接力分組預賽 何詩蓓／張心悅／簡綽桐／譚凱琳／鄭莉梅／歐鎧淳

（參賽人選待定） 劍擊 16:00 女子個人賽重劍64強 江旻憓 乒乓球 21:00 男子單打預賽 黃鎮廷 21:00 女子單打預賽 杜凱琹、朱成竹 羽毛球 14:30 混合雙打小組賽 鄧俊文、謝影雪 15:20 女子單打小組賽 盧善恩 16:10 女子雙打小組賽 楊雅婷、楊霈霖 17:00 男子單打小組賽 李卓耀 體操 5:00 男子跳馬預賽 石偉雄 柔道 16:00 女子48公斤級64強淘汰賽 王嘉莉

巴黎奧運｜巴黎奧運免費睇32項賽事 全港18區體育館+9大商場現場直播【附地址】

巴黎奧運｜7月28日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 游泳 02:55 女子400米自由泳決賽 何詩蓓 03:37 女子4x100米自由泳接力決賽 （如晉級） 17:00 女子100米蛙泳分組預賽 何詩蓓 17:00 女子200米自由泳分組預賽 何詩蓓 劍擊 02:40 女子個人賽重劍銅牌賽 （如晉級） 03:30 女子個人賽重劍金牌賽 （如晉級） 15:30 女子個人賽花劍64強 陳諾思 16:00 男子個人賽重劍64強 何瑋桁 乒乓球 02:00 男子及女子單打64強賽 （如晉級） 16:00 男子及女子單打64強賽 （如晉級） 22:00 混合雙打半準決賽 黃鎮廷、杜凱琹

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巴黎奧運｜​​​​​​​7月29日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 游泳 03:15 女子100米蛙泳準決賽 （如晉級） 04:00 女子200米自由泳準決賽 （如晉級） 劍擊 02:50 女子個人賽花劍銅牌賽 （如晉級） 03:20 男子個人賽重劍銅牌賽 （如晉級） 03:45 女子個人賽花劍金牌賽 （如晉級） 04:15 男子個人賽重劍金牌賽 （如晉級） 15:55 男子個人賽花劍64強 張家朗 乒乓球 02:00 男子及女子單打64強賽 （如晉級） 16:00 男子及女子單打64強賽 （如晉級） 23:00 混合雙打準決賽 （如晉級） 滑浪風帆 00:13 女子水翼帆板iQFoil級比賽 馬君正 01:43 男子水翼帆板iQFoil級比賽 鄭清然 帆船 03:45 男子49人級帆船比賽 Akira Sakai（阿輝） Russell Aylsworth（祥傑）

巴黎奧運｜​​​​​​​7月30日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 游泳 17:00 女子100米自由泳分組預賽 何詩蓓 劍擊 03:15 男子個人賽花劍銅牌賽 （如晉級） 04:10 男子個人賽花劍金牌賽 （如晉級） 乒乓球 02:00 男子及女子單打32強賽 （如晉級） 16:00 男子及女子單打32強賽 （如晉級） 19:30 混合雙打銅牌賽 （如晉級） 20:30 混合雙打金牌賽 （如晉級） 三項鐵人 14:00 男子個人賽 伍泰龍

巴黎奧運｜​​​​​​​7月31日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 乒乓球 16:00 男子及女子單打32強賽 （如晉級） 21:00 男子及女子單打16強賽 （如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月1日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 游泳 02:30 女子100米自由泳決賽 （如晉級） 17:00 女子200米背泳分組預賽 張心悅 17:00 男子50米自由泳分組預賽 何甄陶 乒乓球 02:00 男子及女子單打16強賽 （如晉級） 16:00 女子單打半準決賽 （如晉級） 18:00 男子單打半準決賽 （如晉級） 21:00 女子單打半準決賽 （如晉級） 22:00 男子單打半準決賽 （如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月2日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 乒乓球 02:00 男子及女子單打半準決賽 （如晉級） 16:00 男子及女子單打準決賽帆船 （如晉級） 19:30 男子及女子單打準決賽 （如晉級） 羽毛球 21:00 混合雙打銅牌賽 （如晉級） 22:10 混合雙打金牌賽 （如晉級） 帆船 02:43 男子49人級帆船獎牌賽 （如晉級） 待定 男子ILCA 7單人帆船比賽 Nicholas Halliday 貝俊龍

巴黎奧運｜​​​​​​​8月3日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 游泳 02:30 男子50米自由泳決賽 （如晉級） 02:39 女子200米背泳決賽 （如晉級） 17:00 女子4x100米混合泳接力分組預賽 簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳（參賽人選待定） 17:00 女子50米自由泳分組預賽 何詩蓓 乒乓球 19:30 女子單打銅牌賽 （如晉級） 20:30 女子單打金牌賽 （如晉級） 羽毛球 21:00 女子雙打銅牌賽 （如晉級） 22:10 女子雙打金牌賽 （如晉級） 單車 17:00 男子公路個人賽 劉允祐 滑浪風帆 02:03 女子水翼帆板iQFoil級決賽 （如晉級） 02:23 男子水翼帆板iQFoil級決賽 （如晉級） 賽艇 16:30 男子單人雙槳艇划艇決賽 趙顯臻 田徑 16:35 男子100米預賽 刁俊稀 17:45 男子100米第一輪比賽 （如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月4日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 乒乓球 19:30 男子單打銅牌賽 （如晉級） 20:30 男子單打金牌賽 （如晉級） 單車 20:00 女子公路個人賽 李思穎 體操 22:25 男子跳馬決賽 （如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月5日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 游泳 00:30 女子50米自由泳決賽 （如晉級） 01:35 女子4x100米混合泳接力決賽 （如晉級） 乒乓球 16:00 女子團體16強賽 杜凱琹、朱成竹、李皓晴 21:00 女子團體16強賽 杜凱琹、朱成竹、李皓晴 羽毛球 15:45 女子單打銅牌賽 （如晉級） 16:55 女子單打金牌賽 （如晉級） 20:30 男子單打銅牌賽 （如晉級） 21:40 男子單打金牌賽 （如晉級） 田徑 02:00 男子100米準決賽 （如晉級） 03:55 男子100米決賽 （如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月6日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 乒乓球 02:00 女子團體16強賽 （如晉級） 16:00 女子團體16強賽 （如晉級） 21:00 女子團體半準決賽 （如晉級） 帆船 待定 男子ILCA 7單人帆船獎牌賽 （如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月7日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 乒乓球 02:00 女子團體半準決賽 （如晉級） 16:00 女子團體半準決賽 （如晉級） 21:00 女子團體半準決賽 （如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月8日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 乒乓球 21:00 女子團體準決賽 （如晉級） 跆拳道 15:00 男子68公斤以下級16強賽 盧蔚豐

巴黎奧運｜​​​​​​​8月9日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 乒乓球 02:00 女子團體準決賽 （如晉級） 跆拳道 02:51 男子68公斤以下級銅牌賽 （如晉級） 03:23 男子68公斤以下級金牌賽 （如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月10日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 乒乓球 16:00 女子團體銅牌賽 （如晉級） 21:00 女子團體金牌賽 （如晉級）

巴黎奧運｜​​​​​​​8月11日賽程

項目 時間 比賽 參賽運動員 單車 17:00 女子全能賽捕捉賽 1/4 李思穎 19:56 女子全能賽積分賽 4/4 （如晉級）

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