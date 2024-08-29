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愛不褪色｜84歲腦退化婆婆忘記兒子離世　每天鋪床：他玩夠就會回來【附認知障礙症常見症狀】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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84歲腦退化婆婆忘記兒子離世，每天仍為愛兒鋪床。

【腦退化／失智／喪子／離世／認知障礙】讓記憶停留在最好的時光裡。內地一名84歲婆婆在兒子離世後患上腦退化，遺忘了兒子已離世的事實，每日走到他生前的病房內鋪床打掃、向護工詢問兒子去向，令工作人員大感痛心，只能安慰她：「他玩夠就會回來，不要緊的。」

最新影片：

 

綜合內媒及《猛獁新聞》報道，湖北武漢一間老人院護工，日前分享了一段心酸影片引起熱議，影片中一名頭髮花白的婆婆站在於床邊輕撫平整的床鋪，望見護工走近便多次指向空床，迷惘表示：

不在了，不知道跑到哪裡去了。

簡單一句說話讓人感到心酸不已，影片中護工只能安撫道：「不要緊，他到外面玩夠就會回來了。」

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喪子後患腦退化 仍每日到病房鋪床

護工解釋指，婆婆今年84歲，她的兒子過去曾是某著名高校優秀學生，早前疑因健康問題需要入住養老院，一直由婆婆及其妹照顧。數十日前，婆婆兒子病情惡化、最終撒手人寰，享年58歲。

不久後，婆婆便搬入老人院，並且出現記憶錯亂，關始忘記兒子離世的事實，每日都會走到他生前病房打掃鋪床、向護工詢問他去向，等待他的歸來：

她就每天到那個房間裡面坐一下，看一下，再把他的床清理一下。他兒子走的時候她知道，但是現在她忘記了。

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網民：遺忘會不會也是一種幸福

影片令不少網民忍不住淚崩，部分網民分享自身經歷，坦言回想起這段經歷仍極為心痛，亦有人感慨表示，或許婆婆忘記了喪子之痛，可能也是一種幸福：「就讓她就這麼忘了吧。」、「不記得也好，至少她不會太難過。」、「不管甚麼時候，媽媽還是會記得愛你。」

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拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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