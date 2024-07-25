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家長再生育救重型地貧兄長　血液科專家：4分1機會再中不鼓勵

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 20 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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兒童醫院團隊計劃10月為5歲女童進行移植。

血液及血液腫瘤科醫生梁憲孫表示，患重型地貧的本港嬰兒數量已很少，預料病童或由內地來港。梁憲孫表示，如由兄弟姊妹移植，匹配機會約為4分之一，不過再生育救女，新生嬰同樣有4分之1機會中招，醫學上並不鼓勵。

梁憲孫表示，兄弟姊妹可以達到完全脗合、因而為臍帶血治療的首選，血液成功脗合的機會約為四分之一。透過父母移植只可以達到一半脗合，過往一般不採用，不過隨着科技進步，近年亦可成為方案之一。

梁憲孫亦指，本港有公家及私家臍帶血庫兩種，當中公家設有數百個樣本，不過近年用量漸少。至於私家儲存臍帶血庫的費用昂貴、而大多是留予家人使用，因此非親屬可獲捐贈的機會低。他指，本港家長一般會進行產前檢查，有重型地貧嬰兒不多，臍帶血儲存用到的機會主要用於血癌身上，不過血癌「病發率少過中六合彩。」

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重型地貧的兒童尚可考慮以血細胞、或者骨髓進行移植。梁憲孫表示，如使用這兩種方法移植，就需要待男童年紀大些才可移植。他指，以血細胞移植較為常見，如要透過骨髓庫進行移植，機會約為五千分之一。

2018年的同類個案當中，家長表明生育是希望冒險懷孕救女。今次個案當中，家長亦向傳媒表明一開始懷弟弟時已有移植想法，看看可否讓姐姐用。梁憲孫指，弟弟亦有4分之一機會中招，因此以醫生角度不鼓勵冒險。

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