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精神健康｜中大研究揭躁鬱症患者子女抑鬱風險高3倍　經常晚睡晚起或需求醫

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

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（左起）中大醫學院精神科學系博士畢業生封紅亮、系主任榮潤國及名譽博士後研究員雷彬斌。（中大提供）

躁鬱症影響全球1%至4%人口，遺傳風險可高於8成，中文大學醫學院研究顯發現，躁鬱症患者的子女，出現抑鬱或情緒問題的風險，分別高出3倍及4倍。

中大醫學院領導大灣區內10間醫院進行研究，在2016至2021年間招募191名年齡介乎6至21歲、父母為躁鬱症患者的兒童及青少年，與202名同齡人士作對照。

若按年齡組別比較，躁鬱症患者子女在12歲以下童年時期，已有較高風險出現行為問題，較同齡人高出1倍；當他們踏入12至21歲的青少年時期，出現情緒症狀的風險比同齡人高2倍，生理時鐘紊亂的風險高出3倍，社交焦慮風險更高出6.5倍。

中大醫學院精神科學系博士畢業生封紅亮建議，尤其是有躁鬱症家族病史的高危群組，應避免青少年睡前環境過亮，以減低光線對褪黑激素分泌的影響，和出現晝夜節律紊亂的機會，冀從而減少患上躁鬱症的風險。

中大醫學院精神科學系系主任榮潤國則指，若兒童或青少年出現部分症狀或需求醫，例如太遲睡覺和起床，以致早上無法起床上學，或經常焦慮至影響學業和社交。

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