巴黎奧運｜三鐵總會：塞納河水質適合比賽　伍泰龍有望破港隊紀錄

▲ 香港「鐵人」伍泰龍。（香港三項鐵人總會圖片）

巴黎奧運揭幕在即，但作為開放水域游泳和三項鐵人賽場的塞納河，水質仍備受關注。香港三項鐵人總會會長周俏男指，港隊最新收到的報告顯示，塞納河現時的水質適合進行比賽，相信奧組委會按照指引，把運動員健康作優先考慮。

巴黎奧組委早前公布，若塞納河水質仍未達標，三項鐵人賽的泳項目或以長跑取代。周俏男稱，據國際三項鐵人聯盟的競賽指引，如場地天氣或水質出現問題，賽會在諮詢運動員及教練團後，有機會將游泳部分縮短，甚至以長跑代替，故奧組委提出的方案是常見做法。

她續稱，巴黎奧運為大型綜合運動會，難以如其他比賽般即時宣布更改比賽模式，認為今次預早提出後備方案，可讓不同國家及地區團隊，提早訓練及部署，把對比賽的影響減到最低。

她又指，巴黎當局一直努力改善塞納河水質，奧組委亦有就水質最新報告通知港隊，認為透明度高。而最新報告顯示，塞納河水質適合進行比賽，相信奧組委會按照指引，把運動員健康作優先考慮。

歷來第4位出戰奧運的香港「鐵人」伍泰龍，現已抵達巴黎進行訓練，周俏男引述伍泰龍的教練指，伍泰龍身心狀態準備得很好，若發揮理想，有望繼港隊上屆奧運代表奧斯卡以第33名完賽，創下港隊項目最佳後，再次打破港隊奧運名次紀錄。

三項鐵人賽事將在香港時間7月30日（下周二）下午2時上演。

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