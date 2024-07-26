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巴黎奧運｜美媒預測港隊奪1金3銅　何詩蓓勝出100自重劍江旻憓摘銅

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撰文： 林綺玲

發布時間： 36 分鐘前

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美國體育雜誌《體育畫報》（Sports Illustrated）預測港隊會奪得1金3銅，其中何詩蓓會勝出100米自由泳，重劍江旻憓則會摘下個人首面銅牌。

【巴黎奧運/香港隊/港隊獎牌/奧運開幕】巴黎奧運開幕禮即將於香港時間星期六（7月27日）凌晨1時30分舉行，美國體育雜誌《體育畫報》（Sports Illustrated）近日預測巴黎奧運全部329個項目中的金銀銅得主，當中港隊被預計可奪得1金3銅，金牌由女飛魚何詩蓓在女子100米自由泳奪得，而江旻憓有望在女子個人重劍摘銅，另外乒乓球項目有力取得兩面銅牌！

巴黎奧運2024｜2024巴黎奧運港隊賽程　直播時間表/出賽名單/焦點賽事

上屆東京奧運，香港隊歷史性贏得1金2銀3銅共6面獎牌。張家朗在男子個人花劍奪金，何詩蓓則在兩項女子自由泳取得銀牌，而女子乒乓球團體、空手道劉慕裳及單車李慧詩分別贏得銅牌。

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巴黎奧運開幕｜何詩蓓被預測100米自由泳奪金

至於今次《體育畫報》的預測中，何詩蓓在女子100米自由泳將會更上一層樓奪得金牌，澳洲的Mollie O'Callaghan及荷蘭的Marrit Steenbergen分別取得銀牌和銅牌。至於何詩蓓另一主項200米自由泳上屆取得銀牌，今次則被預計三甲不入。

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巴黎奧運開幕｜江旻憓有望首摘銅 料張家朗三甲不入

另外，《體育畫報》預測港隊會奪得3面銅牌，其中劍擊女子重劍項目方面，目前女子重劍世界排名第一的江旻憓會奪得其首面個人奧運銅牌，敗於東道主選手Marie-Florence Candassamy及意大利選手Alberta Santuccio。不過，《體育畫報》則預料張家朗未能衛冕男子個人花劍項目，甚至三甲不入。

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巴黎奧運開幕｜乒乓球杜凱琹有力爭兩面銅牌

至於港隊另外兩面銅牌，則有機會由乒乓球項目奪得，其中女將杜凱琹有機會再帶領女子團體取得銅牌，不敵中國和日本；另杜凱琹與黃鎮廷出戰混雙項目亦有機會摘下銅牌。

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