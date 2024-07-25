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盛事經濟｜姚基金慈善賽8.20月亞博舉行　NBA全明星對陣CBA總冠軍班底

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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姚基金慈善賽傳統「夢幻第三節」。（受訪者提供）

姚基金慈善賽相隔7年重臨香港，賽事將於8月20日晚上亞博館上演，由美國男子職業籃球聯賽（NBA）巨星、9屆全明星球員保羅佐治，及6屆全明星球員占美畢拿領銜的國際籃球明星隊，將對陣中國男子籃球職業聯賽（CBA）總冠軍班底的中國籃球明星隊。賽事及嘉年華門票8月6日公開發售，售價180元起。

「2024第十二屆姚基金慈善賽」下月舉行，主題是「以體育人，愛擁香江」。賽事獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌認可，同時中聯辦宣傳文體部、香港旅發局和中國香港籃球總會支持。

姚基金創始人、中國籃球協會主席姚明指，是次比賽將為香港及大灣區市民，提供多元體育賽事體驗，並持續傳播體育價值。姚基金秘書長葉大偉則稱，賽事將融入香港旅遊元素，讓遊客感受不一樣的「東方之珠」。

今屆賽事星光璀璨，有NBA全明星和CBA冠軍班底組成的強勁陣容出戰，9屆美職籃全明星成員、2016年美國男籃夢之隊成員保羅佐治更將首度來港。他指十分期待比賽，希望為球迷帶來高水平比賽同時，為青少年籃球發展出一分力。

除了萬眾矚目的賽事，亞博館比賽日上午還將舉行籃球嘉年華，特設籃球友誼賽、花式籃球技巧表演等環節，參賽運動員也將與市民和球迷互動。球星訪港期間更會參與社區和體育主題活動。

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