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文化藝術｜唐英年：香港需求變創新　文化藝術進入「初步收成期」

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

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全國政協常委唐英年表示，近年文化藝術迅速發展，進入「初步收成期」，香港必須發展文化藝術創意產業，推動文化藝術高質量發展。（資料圖片）

全國政協十四屆常委會第八次會議今日閉幕，全國政協常委唐英年表示，作為全國政協港澳委員，必定貫徹落實二十屆三中全會精神和《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，把握進一步深化改革，推動香港更積極融入國家發展大局。

唐英年稱，改革開放只有進行時，沒有完成時，香港需要求變創新，發揮「一國兩制」制度優勢，為中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業貢獻力量，健全在國家對外開放中更好發揮作用機制。

身兼西九文化區管理局主席的唐英年表示，近年文化藝術迅速發展，進入「初步收成期」，香港必須發展文化藝術創意產業，推動文化藝術高質量發展。

唐英年續指，香港是國際知名的金融中心，要抓緊國家進一步全面深化改革機會，落實及鞏固香港作為「中外文化藝術交流中心」的定位，香港必須發展文化藝術創意產業，推動文化藝術的高質量發展，而西九文化區正堅定開展三方面工作。

1. 策展吸引海內外人士的文化藝術活動
2. 建立國際知名的知識產權品牌
3. 舉行國際矚目的文化高峰論壇


唐英年相信，在可見的未來，香港文化藝術產業發展將會由現時佔大約4.5%本地生產總值上升至10%或以上。西九文化區已經成為香港文化藝術的新地標，不單推動香港成為「中外文化藝術交流中心」，更可以助力國家建設社會主義文化強國。

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