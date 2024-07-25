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深圳停電｜深圳地鐵大停電站內溫度飆升手機無訊號　網民：免費焗桑拿

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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深圳地鐵今晚突發停電。（微博圖片）

深圳地鐵今日（25日）晚上傳出多條路線停電。從網上片段可見，車廂漆黑一片，地鐵站內冷氣和扶手電梯停止運作，溫度急升，難耐高溫；有網民更稱手機失去訊號。

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深圳地鐵今晚突發停電，波及深圳地鐵1、5、6、7號線等。「深圳地鐵停電」衝上微博熱搜，引發網民熱議。

有網民指，深圳地鐵7號線地鐵突然停電，「啪！突然停電！黑漆漆一片，好嚇人。」有網民稱，冷氣停止運作後，地鐵站內溫度飆升，「到處都是腋臭。」

另有網民透露，1號線今日問題多多，「手扶電梯和垂直電梯不能用，手機在地鐵站沒信號，固戍地鐵站進站也不能刷卡。」有網民更直言「我在電梯裡直接掉下去了，嚇死了。」

網民則貼出微信截圖，指12號線都出現停電，手機沒有訊號。有網民就笑言，4號線停電，乘客可以免費焗桑拿。

深圳地鐵官方微博尚未通報有關情況。不過，據內地媒體報道，深圳地鐵官方就事故回應指，現場已做好引導，目前均已恢復正常營運。

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