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食物中毒｜13人於土瓜灣金港薈午膳後腹痛痾嘔　曾吃8餸1湯

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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13名內地旅客土瓜灣金港薈用餐後疑食物中毒。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（25日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案，涉及兩批共13名隨內地入境團到港、曾在土瓜灣金港薈用餐的旅客。中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

受影響人士曾在香港用膳，及後隨團到澳門旅遊，並於澳門求診。首宗個案涉及5男3女，年介48至68歲。他們周一（22日）於土瓜灣金港薈午膳，約14小時後出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵。當中一人的糞便樣本經化驗後，證實對副溶血性弧菌呈陽性反應。

另一宗個案涉及2男3女，年介26至57歲。他們同日於同一餐廳午膳，約9小時後出現類似病徵。全部受影響人士已於澳門求醫，均無需入院，情況穩定。

初步調查顯示，上述受影響人士曾進食過多種餸菜，包括蒸新鮮肉餅、沙葛炒臘肉、辣菜脯配酸豆角、粉絲蒸水蛋、豬骨群帶湯、蘿蔔豬紅、白灼蝦、粉絲浸大黃菜及東江鹽焗雞。

衞生防護中心正聯絡其他旅行團，以了解他們有否受影響。食安中心人員已到該餐廳視察。衞生防護中心及食安中心正繼續調查。

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