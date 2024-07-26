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國際關係｜烏克蘭外長籲勿讓俄利用港避制裁　李家超：履行聯合國安理會制裁

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 46 分鐘前

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烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）(左)今日與特首李家超(右)會面。(烏克蘭外交部圖片)

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨（25日）與特首李家超會面，會面時呼籲港府，防止俄羅斯及其公司利用香港避開制裁限制。特首李家超昨回應指，履行並嚴格實施聯合國安全理事會議決的制裁。

但根據資料，聯合國安全理事會並無議決制裁俄羅斯及其企業。

正在訪華的庫列巴昨日抵港，並與李家超會面。烏克蘭外交部指，雙方討論了在烏克蘭重建的背景下，為烏克蘭與香港之間創造新的貿易和投資機會；庫列巴強調，限制措施即制裁屬必要，以削弱俄羅斯在烏克蘭發動戰爭和殺害民眾的可能，他又指，俄羅斯的詭計，不應損害香港作為高度發達自由經濟體的聲譽，這建立在對法治堅定不移的尊重基礎上。烏方又指，雙方討論了保障在港烏克蘭僑民的權益。

港府昨晚回應指，李家超不時因應工作需要，與不同國家和地區的代表見面。李家超今午與到訪的烏克蘭外長會面。烏克蘭外長提出討論與香港特別行政區（特區）的貿易和投資機遇。

會面期間，李家超介紹了香港目前的經濟狀況、商貿機遇和市場潛力。他在會上解釋，法治精神在香港備受尊重，對香港至關重要。他指出，在香港的人士在法律下受到充分保障，特區政府依法採取一切措施，確保在港人士的安全。特區政府履行並嚴格實施聯合國安全理事會議決的制裁。特區採取的任何行動，皆嚴格遵守香港法律。

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