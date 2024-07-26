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中年好聲音丨曹敏寶爆不倫戀後首現身　與梁浩銓斷絕來往提丈夫即爆喊

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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曹敏寶與同屆《中年好聲音》參賽者梁浩銓傳婚外情後，首度出席公開活動。

現年38歲已婚曹敏寶（Mable）在今年初傳與同屆《中年好聲音》參賽者、同樣已婚人夫梁浩銓傳發展婚外情，更因此被TVB雪藏。至於梁浩銓，在緋聞爆出後把社交平台帖文全清空，並表示與正懷孕太太暫時分居。

曹敏寶在昨日（7月25日）現身「香港動漫電玩節2024」預覧，這次也是她鬧出此不倫戀傳聞後首度出開活動。她表示將與DJ朋友合作拍片介紹新車。

可是提到現在沒亮相TVB節目，她默認被雪藏，說︰「始終有段時間需要我沉澱下同陪多啲屋企人，只係時機，咩都向好方面諗先，我仲同公司有交流。」

中年好聲音丨曹敏寶自揭曾患產後焦慮症　當場淚崩：我可能好傻！

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中年好聲音丨視「中1生」為家人

講到「中1生」龍婷與已婚丘亞葵傳緋聞後獲TVB發聲明澄清護航，與當日曹敏寶傳緋聞的處理方法截然不同，她指不方便多講，另她表示跟龍婷屬好友，私下有慰問對方，認為對方是一個很堅強的人，自己會無條件支持她。

可是，有指因為不倫戀傳聞令「中1生」對她疏遠，她稱可以做的事已做了，《中年好聲音》講求團結精神，不想破滅。

另有傳緋聞為「中1生」爆料，她表示近期都將時間放在珍惜自己的人身上，其他事情不清楚，也不願相信這些傳聞，表示「中1生」在其心中是一家人：「我仍視他們為朋友、家人，一家人有爭執時，我只能控制自己心態」。

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中年好聲音丨曹敏寶激動流淚

同時，她表示與梁浩銓已沒聯絡，更指遇上丈夫是她最幸福的事。可是當提到丈夫時，曹敏寶激動爆喊，更一度太激動要暫停數分鐘再繼續受訪。

曹敏寶指丈夫很堅強，同時表示對方一直只擔心她的情緒，並叫她不要放棄夢想。曹敏寶稱丈夫思想成熟，處理情緒比她更好。

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