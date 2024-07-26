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巴黎奧運開幕｜巴黎奧運開幕在即新冠恐慌蔓延　選手村内澳洲女子水球隊5名成員檢測呈陽性【附專家教3招防疫】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

巴黎奧運開幕在即新冠恐慌蔓延，選手村内澳洲女子水球隊5名成員檢測呈陽性。

【巴黎／巴黎奧運／巴黎奧運開幕／澳洲女子水球隊／運動員／新冠病毒／新冠肺炎／新冠疫情/防疫/自保】巴黎奧運揭幕在即，繼上届東京奧運受新冠疫情影響，今年巴黎奧運新冠病毒仍未完全散去，已入住巴黎奧運選手村的澳洲女子水球隊近日公布，共5名隊員確診新冠肺炎，令新冠恐慌蔓延。

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Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

澳洲女子水球隊出現首例新冠確診者

綜合外媒報道，澳洲女子水球隊周一（22日）出現首宗新冠感染案例，當時一名隊員的新冠病毒檢測呈陽性反應，她其後主動向醫療團隊通報有關情況，並進行自我隔離。

澳洲代表團團長米厄斯翌日接受訪問時證實，並已馬上要求確診者的隊友佩戴口罩，及保持社交距離，同時對所有密切接觸者進行病毒檢測。

昨天深夜，她（第一位確診者）出現了症狀，幸好我們隊內有檢測工具，因此可以迅速得到檢測結果，從而馬上作出診斷和治療。

米厄斯當下不願意透露確診者姓名，但她讚揚該名隊員知悉自己確診後，負責任地立刻通報情況。她亦强調，水球隊的訓練不會因此受到影響：

這裡不是東京，我們對待新冠病毒的做法，和對待流感等普通疾病一樣。確診的運動員暫時未有任何不適，同時其他隊員仍然會繼續訓練，不過她們會在各自的獨立房間休息。

更多相關報道：巴黎奧運︱塞納河水質大腸桿菌超標5倍　或無法舉辦三項鐵人賽及泳賽

澳洲女子水球隊共5名隊員確診

不過僅僅事隔一日，24日（周三）澳洲女子水球隊再有4名運動員新冠病毒檢測呈陽性。米厄斯在新聞發布會上表示，確診者僅限於澳洲女子水球隊，隊員將被允許在適當的協議下繼續進行訓練：「如果這5名運動員感覺良好，可以參加訓練，他們會遵守我們制定的所有規定。」

她補充，目前整個水球隊都已經接受了測試，澳洲奧委會亦鼓勵運動員在感到不適時接受新冠病毒檢測。

他們（受影響的球員）一直戴著口罩，在不訓練時與其他隊員隔離，他們不會進入分配的高人流量區域，例如健身房和表演儲藏室，以及更廣泛的區域，我們已經制定了呼吸道疾病治療方案。

按照原定賽程，澳洲女子水球隊將於香港時間28日凌晨2時05分登場，對陣中國,主辦方暫未回應。

澳洲女子水球隊將於週六晚上登場對陣中國。（圖攝自官網）

今屆巴黎作為復常後的首屆奧運，防疫政策可謂極其寬鬆，即使運動員確診新冠病毒，仍然不會被禁止參賽。針對上述情況，世界衛生組織發言人夏里士（Margaret Harris）建議確診者為他人著想，不應再參與比賽：「任何出現新冠病症的人，都應該留在家裡或酒店中。」

專家教3招防疫

該項研究被發表在英國科學雜誌《Scientific Reports》。團隊得出結論指出，與人擦身而過5秒內，會達到感染新冠病毒風險的高峰值。對此，為減低外出時無可避免的人際距離感染風險，建議以下3個方法預防感染：

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最後，研究團隊成員之一、筑波大學運動工程學榮譽教授淺井武表示，「5秒安全對策」可顯著降低感染風險，尤其在體育賽事及任何活動時，都需採用基於科學證據的預防措施。

流感及新冠病毒症狀相似

流感與感冒、新冠肺炎症狀都頗為相似，又該如何分辨？呼吸系統科專科醫生梁子超曾接受訪問時指出，一般情況下感冒多為輕微的呼吸道感染，症狀相對較不明顯，患者亦有較大機會在短時間內自行痊癒；流感及新冠病毒則大多會出現疲倦、發燒、肌肉痛、頭痛等症狀，他坦言，即使是經驗豐富的醫生，在臨床上亦較難單憑症狀分辨兩者，因此可以使用快速抗原測試進行檢測。

那麼感染流感之後，又是否需要再接種流感疫苗？梁子超表示，流感病毒種類較多，且會不斷變異，即使曾感染流感並康復，亦僅有3個月左右的時間，染疫風險較低，之後仍有機會再感染其他流感病毒，因此建議接種流感疫苗。他表示，接種疫苗主要目的是預防重症，以及減低在下一個季度染病的風險，建議流感患者在康復4至8周、症狀完全消失後接種，以減少副作用。

同場加映：預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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