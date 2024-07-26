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淘寶免運費｜淘寶8月起香港免運費　18類貨品包郵+本地退貨費用全免【附包郵貨品詳情】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

淘寶8月起推香港免運費，18類貨品包郵及本地退貨費用全免，即睇詳情！

【淘寶免運費/香港包郵/淘寶香港/大服飾全球包郵計劃】不少港人在淘寶購物都會使用集運到港，以節省運費，近日淘寶宣布推行「大服飾全球包郵計劃」，8月起香港可享免運費優惠，當中更涵蓋16類貨品，包括服飾、手提包、運動及旅行用品等，淘寶更支援香港退貨服務，所有退貨、換貨費用均由平台支付，以後大家在淘寶購物可以更省錢！

淘寶免運費｜淘寶推「大服飾全球包郵計劃」 香港8月起免運費

淘寶宣布8月起推行「大服飾全球包郵計劃」，提供高額運費補貼，為海外消費者提供海外包郵免運費服務，首階段由8月1日起開始推行，涵蓋香港、澳門、新加坡、台灣、馬來西亞、韓國等亞洲地區，預計年底會拓展至澳洲，計後逐步實現全球包郵。

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淘寶香港免運費主要涵蓋18類貨品，包括：

  • 女裝/女士精品
  • 男裝
  • 女鞋
  • 流行男鞋
  • 女士或男士內衣/家居服
  • 箱包皮具/熱門女裝手提包/男包
  • 服飾配件/皮帶/帽子/圍巾
  • 手錶
  • ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡
  • 自行車/騎行裝備/零配件
  • 運動鞋
  • 運動服/休閒服裝
  • 運動包/戶外包/配件
  • 運動/瑜伽/健身/球迷用品
  • 戶外/登山/露營/旅行用品
  • 童裝
  • 童鞋
  • 飾品/流行首飾/時尚飾品

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淘寶免運費｜支援本地退貨 費用由平台支付

另外，淘寶也推出「0運費險、0境外退貨、0境外運費、0境外推廣」，即所有退貨、換貨費用均由淘寶平台支付，顧客申請退換貨時，將貨品退貨至指定的境外地址即可，毋需退回中國大陸，當指定地址簽收無誤完成退貨，退款將以原本的支付方式退回，而商家也將收到理賠款。

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