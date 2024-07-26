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重新出發丨細So小三練美施晒男友拖手照放閃　曾被傳染性病兼人工流產

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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練美施依家好幸福.....

商台前DJ細So（蘇耀宗）2020年被爆背妻偷食人妻KOL練美施（Macy），有指細So當時不但曾租屋金屋藏嬌及疑似曾傳染性病給對方，Macy亦默認曾為細So墮胎，引起公眾嘩然，隨即男方形象插水，翌年細So一家四口移居英國展開新生活。

重新出發丨白滑KOL練美施曾被爆偷食人夫細So　Macy疑已離婚：我更喜歡一個人

晒與男友合照

事件過了4年後，大家也重新出發，練美施離婚後，另結新歡，日前更在社交網大放閃光彈，自言現時很幸福。

練美施甫出兩張照片，一張是和女性友人的合照，另一張是一男一女背面照，見練美施與一名高大男子手拖手，並發文表示感恩遇到對方，在高高低低裡的不離不棄：「總會有個人，懂得你的不安，也會告訴你，你值得。會相信我，那怕別人都不相信；會鼓勵我，在我不夠自信的時候，告訴我，我已經做得很好；能夠看懂我的安靜，能帶動我去說話。在生命裡很多的選擇題裡，你都選擇了我，願我們能夠一輩子的在彼此身邊。」

練美施晒與男友拖手照

讚對方優點多多

她透露現時生活平淡安穩，大讚男友優點多多：「樂意陪我吃，也樂意陪我傻更更，支持我的工作，行動力高，積極解決問題，說做就做，從不拖延我的一切事情，把我的事情放上心，也為我努力。」

她指對方是一位十分有擔帶的人，又表示大家相處得十分舒服：「好又一日，平凡也一日，但你讓我繼續追我想做的事，而你給我一個安心的backup。最好的關係是，你不要求對方報備，他卻每事和你分享；你愛屋及烏，他身邊的人也疼錫你；你珍惜欣賞他的改變，他也一樣。」

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攜手到老

練美施望與對方一起到老：「一起建立更多美好的回憶和將來，從前跌進海的眼淚，日後希望是快樂的，落在你肩膀的淚。」

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