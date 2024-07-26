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張致恒一家丨張致恒大熱天時未有放棄地盤工？　變勤力Steven用8個字交代感受

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張致恒（Steven）今次終於發奮？！

張致恒（Steven）與老婆區燕雯婚後問題眾多，雯雯不時於社交平台放負呻財困，問題無限Loop。Steven在上月「報喜」，公布已考獲地盤平安卡。Steven很快便正式投入地盤工作，網上流傳一張他於工地開工的照片，網民寫道：「努力工作吧，希望能堅持。」

不少網民都「睇死」Steven，認為他未可應付辛苦的地盤工作，又抵受不了在炎熱天氣下工作。昨日（7月25日），Steven就於IG限時動態內交代工作感受。

張致恆一家丨張致恆上月考取地盤平安卡　Steven地盤開工身形變清減

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Steven繼續有返地盤

在近日香港達35度高溫之下，Steven仍然在堅持在地盤工作，一洗以往「頹爆」形象。Steven拍下佈滿灰塵的開工鞋，並寫道：「休息一陣先，肚餓呀！」

網民對此作討論，「睇定啲先，捱到三個月當佢成功」、「3星期都難捱 捱到3個月真係可以叫改過 但侍應舒服咁多點解唔做侍應」、「做地盤如果佢頂到其實都幾啱佢」、「係室內開工有部工業用風扇有幾熱」、「post 對靴作文，我都得」。

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