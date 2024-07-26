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靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票買一送一優惠　人均$440起玩轉暑假/萬聖節/聖誕節

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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迪士尼門票推買一送一優惠，今日中午12時開搶！

【香港迪士尼樂園/香港迪士尼買一送一/迪士尼優惠/Klook】暑假來了，不少家長都會帶小朋友到迪士尼玩，度過夢幻愉快的一天！迪士尼今日推出快閃買一送一優惠，平均每人低至$439.5，門票適用至今年底12月26日，當中更不限日子入場，大家可以玩轉萬聖節和聖誕節！

香港迪士尼｜迪士尼推買一送一優惠 人均$439.5

今個暑假，Klook推出「放試搶優惠」，今日中午12時突發推出香港迪士尼樂園一日門票買一送一優惠，門票人均低至$439.5，適用於任何樂園營運日子，包括第一級別、第二級別、第三級別及第四級別。另外，門票適用至2024年12月26日，大家可以帶小朋友，從暑假玩至到萬聖節、聖誕節！

今日中午12時於Klook開搶香港迪士尼門票買一送一優惠！（相關機構圖片）

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迪士尼買一送一門票
開售日期：2024年7月26 日中午12 點起發售
使用日期：即日起至12月26日
優惠價：$439.5起
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同場加映：攜程App中山消費券領取教學

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