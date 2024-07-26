  • 30°C
香港時間 : 2024726日 (五) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨盛傳奧運村設「禁慾紙板床」　英跳水王子戴利實測不同姿勢「狂跳唔爛」

健康資訊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【巴黎奧運／巴黎奧運2024／巴黎奧運開幕／紙板床／Tom Daley／戴利／跳水王子／運動員／奧運村】巴黎奧運即將開幕，多個國家選手的運動員已紛紛進駐巴黎奧運選手村。為響應環保，今屆巴黎奧運延續沿用上屆東京奧運引入的「紙板床」安排，外界因此將其笑稱為「禁慾紙板床」。不過，不少國家運動員卻反拍片力撐，包括英國「跳水王子」戴利（Tom Daley），指「紙板床」其實相當硬淨，甚至是「跳極都唔爛」。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

現年30歲的英國「跳水王子」戴利，日前拍片放上IG，對奧運選手村的「紙板床」作開箱實測。片中，他先不斷用手拍打紙板床，力證物料真的是用紙皮製。其後便開始對其堅硬度作測試，只見即使他大幅度跳躍，紙板床都未有絲毫塌下，搖晃的情況，力證紙板床非常「穩陣」。影片曝光後，奧運的官方帳號亦在戴利帳號留言，表示喜歡這段片。

點擊圖片放大
+6
+5

除此之外，兩位澳洲網球手莎維爾（Daria Saville）及艾倫佩雷絲（Ellen Perez）亦有類似測試，只見她們IG測試片中，她們先後在「紙板床」上進行了阻力帶練跑、深蹲跳、上落跳....即使她們已非常盡力，但紙板床依然「無恙」。

愛爾蘭體操運動員麥克萊納根（Rhys Mcclenaghan）的IG亦有開箱實測片，只見即使他在床上大幅跳動、打筋斗、狂踩，紙板床都沒有問題。他更力斥「禁慾紙板床」的傳言是假新聞。

點擊圖片放大
+8
+7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 開箱 奧運會 英國 巴黎

最高瀏覽

鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
巴黎奧運必備零食︱部分薯片含致癌物+反式脂肪　盤點96款安全薯片清單　零反式／低脂／通過致癌物檢測
巴黎奧運必備零食︱部分薯片含致癌物+反式脂肪　盤點96款安全薯片清單　零反式／低脂／通過致癌物檢測
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
急症室最長等候時間（07月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月26日 時間12:05）