巴黎奧運丨盛傳奧運村設「禁慾紙板床」　英跳水王子戴利實測不同姿勢「狂跳唔爛」

【巴黎奧運／巴黎奧運2024／巴黎奧運開幕／紙板床／Tom Daley／戴利／跳水王子／運動員／奧運村】巴黎奧運即將開幕，多個國家選手的運動員已紛紛進駐巴黎奧運選手村。為響應環保，今屆巴黎奧運延續沿用上屆東京奧運引入的「紙板床」安排，外界因此將其笑稱為「禁慾紙板床」。不過，不少國家運動員卻反拍片力撐，包括英國「跳水王子」戴利（Tom Daley），指「紙板床」其實相當硬淨，甚至是「跳極都唔爛」。

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現年30歲的英國「跳水王子」戴利，日前拍片放上IG，對奧運選手村的「紙板床」作開箱實測。片中，他先不斷用手拍打紙板床，力證物料真的是用紙皮製。其後便開始對其堅硬度作測試，只見即使他大幅度跳躍，紙板床都未有絲毫塌下，搖晃的情況，力證紙板床非常「穩陣」。影片曝光後，奧運的官方帳號亦在戴利帳號留言，表示喜歡這段片。

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除此之外，兩位澳洲網球手莎維爾（Daria Saville）及艾倫佩雷絲（Ellen Perez）亦有類似測試，只見她們IG測試片中，她們先後在「紙板床」上進行了阻力帶練跑、深蹲跳、上落跳....即使她們已非常盡力，但紙板床依然「無恙」。

愛爾蘭體操運動員麥克萊納根（Rhys Mcclenaghan）的IG亦有開箱實測片，只見即使他在床上大幅跳動、打筋斗、狂踩，紙板床都沒有問題。他更力斥「禁慾紙板床」的傳言是假新聞。

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