  • 30°C
香港時間 : 2024726日 (五) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨連翊希撞樣姚焯菲　棄當建築師做全職劍擊運動員

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

現役香港劍擊代表連翊希。

【巴黎奧運/奧運會/劍撃/重劍/連翊希/港隊/香港運動員】2024巴黎奧運開幕禮將於香港時間7月27日凌晨揭幕，本地各大電視出盡法寶邀主持及評述員以吸引觀眾。當中TVB由「萬能鍾」鍾志光擔大旗，聯同其他專業主持及48位專業評述分析賽事。

其中專業評述之一為現役香港劍擊代表連翊希（Coco）。一直被指盛產靚女的港隊劍擊隊，除有「翻版林志玲」之稱的「劍擊一姐」江旻憓，以及被稱「陽光女神」的朱嘉望為人關注外，現年29歲的港隊重劍主將之一的連翊希亦備受關注，更曾被指撞樣「聲夢小花」姚焯菲。

巴黎奧運｜體育節目教父憶40年電視生涯　直播李麗珊摘金豪花百萬元

點擊圖片放大
+19
+18

巴黎奧運丨棄當建築師做運動員

中學讀拔萃女書院的她，大學於香港大學修園境建築學系，畢業為當全職運動員放棄當建築師。她曾在2014年代表香港參加南韓仁川舉行的亞運會，與楊翠玲、江旻憓和朱嘉望合作贏得女子重劍團體賽銅牌。翌年在亞洲錦標賽（23歲以下）贏得女子個人重劍金牌。

在2021年東京奧運會，與江旻憓﹑佘繕妡及朱嘉望在女子重劍團體賽中不敵中國隊，最終以第7名完成比賽。

除劍擊，連翊希亦熱愛水上運動，與朱嘉望同屬陽光女孩系，在其社交平台有不少「同陽光玩遊戲」的水上活動照。

最新影片推介：

專題影片
「聲夢男神」張馳豪分享修手臂線條運動+提神方法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
14:26 2024/07/23
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
TVB上位小生丨黃庭鋒成「新奧運六星」備力捧　由主持到演戲做足120%
13:15 2024/05/20
TVB上位小生丨黃庭鋒成「新奧運六星」備力捧　由主持到演戲做足120%
新奧運六星丨「東張女神」何沛珈性感不失健康　演劇主持樣樣掂【多圖】
19:28 2024/05/18
新奧運六星丨「東張女神」何沛珈性感不失健康　演劇主持樣樣掂【多圖】
飛魚王子丨方力申睇溫布頓網球賽遇湯告魯斯　小方興奮集郵：我哋傾咗幾次偈
14:14 2024/07/16
飛魚王子丨方力申睇溫布頓網球賽遇湯告魯斯　小方興奮集郵：我哋傾咗幾次偈
飛魚王子｜方力申住半億豪宅有私家泳池練水　孝順仔小方仍與父母同住
13:43 2024/07/14
飛魚王子｜方力申住半億豪宅有私家泳池練水　孝順仔小方仍與父母同住

你可能感興趣

巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
14:26 2024/07/23
巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　
TVB上位小生丨黃庭鋒成「新奧運六星」備力捧　由主持到演戲做足120%
13:15 2024/05/20
TVB上位小生丨黃庭鋒成「新奧運六星」備力捧　由主持到演戲做足120%
新奧運六星丨「東張女神」何沛珈性感不失健康　演劇主持樣樣掂【多圖】
19:28 2024/05/18
新奧運六星丨「東張女神」何沛珈性感不失健康　演劇主持樣樣掂【多圖】
娛樂人物職業 KOL 奧運會 劍擊 綜藝節目 網絡熱話 TVB

最高瀏覽

鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
巴黎奧運必備零食︱部分薯片含致癌物+反式脂肪　盤點96款安全薯片清單　零反式／低脂／通過致癌物檢測
巴黎奧運必備零食︱部分薯片含致癌物+反式脂肪　盤點96款安全薯片清單　零反式／低脂／通過致癌物檢測
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
急症室最長等候時間（07月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月26日 時間12:05）