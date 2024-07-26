巴黎奧運丨連翊希撞樣姚焯菲　棄當建築師做全職劍擊運動員

▲ 現役香港劍擊代表連翊希。

【巴黎奧運/奧運會/劍撃/重劍/連翊希/港隊/香港運動員】2024巴黎奧運開幕禮將於香港時間7月27日凌晨揭幕，本地各大電視出盡法寶邀主持及評述員以吸引觀眾。當中TVB由「萬能鍾」鍾志光擔大旗，聯同其他專業主持及48位專業評述分析賽事。

其中專業評述之一為現役香港劍擊代表連翊希（Coco）。一直被指盛產靚女的港隊劍擊隊，除有「翻版林志玲」之稱的「劍擊一姐」江旻憓，以及被稱「陽光女神」的朱嘉望為人關注外，現年29歲的港隊重劍主將之一的連翊希亦備受關注，更曾被指撞樣「聲夢小花」姚焯菲。

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巴黎奧運丨棄當建築師做運動員

中學讀拔萃女書院的她，大學於香港大學修園境建築學系，畢業為當全職運動員放棄當建築師。她曾在2014年代表香港參加南韓仁川舉行的亞運會，與楊翠玲、江旻憓和朱嘉望合作贏得女子重劍團體賽銅牌。翌年在亞洲錦標賽（23歲以下）贏得女子個人重劍金牌。

在2021年東京奧運會，與江旻憓﹑佘繕妡及朱嘉望在女子重劍團體賽中不敵中國隊，最終以第7名完成比賽。

除劍擊，連翊希亦熱愛水上運動，與朱嘉望同屬陽光女孩系，在其社交平台有不少「同陽光玩遊戲」的水上活動照。

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