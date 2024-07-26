星二代丨15歲星二代擁逾百萬元名牌包 　生活富貴讀英國貴族學校

▲ 王詩齡有逾百萬元名牌包。

內地女星李湘絕對是富養女兒的代表，以炫富方式供養女兒王詩齡，不過她懶理批評，繼續保持「你有你罵，我有我做」的心態。

【明星育兒】主播媽媽炫富式育女單買食材年花780萬 王詩齡讀英國名校成安妮公主師妹

晒逾百萬元名牌包

近日有網民在小紅書轉發一張王詩齡的IG限時動態照片，相中雖然王詩齡未有出鏡，晒出一束粉紅玫瑰上插滿化妝品的相片，估計是由品牌所送贈。

不過大家焦點放在旁邊的名牌手袋，該款是Hermès罕有款喜馬拉雅Birkin手袋，此款手袋炒價最少逾百萬元。

網民留言：「王詩齡大方晒出自己的喜馬拉雅包包，15歲的王詩齡竟然擁有了許多人做夢也想要的愛馬仕包，已知這款包非常難求，價格更是百萬級別。這下網友更不敢要王詩齡的同款了。畢竟王詩齡隨隨便便就能把一套房帶在身上。不少人表示王詩齡從出生起，就失去了煩惱 。」

▲ 王詩齡擁有Hermès罕有款喜馬拉雅Birkin手袋。

李湘家庭背景顯赫

王詩齡是李湘與內地導演王岳倫的獨生女，王詩齡的爺爺是著名畫家王暉，而母親李湘家庭背景同樣顯赫，父親是湖南法院副院長，母親經營汽車集團。

李湘從小受精英教育，所以從小就有商業頭腦，而李湘的事業亦經營得有聲有色，是內地電視台湖南衛視「一姐」，然而在李湘事業最巔峰時選擇暫退娛樂圈，投資房產、創立娛樂公司、做直播賣貨，早前更宣布退休。

李湘出身富貴家族，所以女兒一出生用的、食的、穿的都是最好，據知單是買食材已經每年花費780萬。

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富貴生活

有指李湘在英國斥巨資購買豪宅，方便將來移民及陪伴獨生女王詩齡讀書，但遭李湘否認。

不過李湘與王岳倫離婚後，便帶女兒王詩齡到英國生活。李湘曾晒英國超大豪宅，見到有昂貴家具，巨大化妝間以及專門用來收藏紅酒的房間。

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入讀英國貴族學校

而且，自小生活無憂的王詩齡不時在社交網分享奢華生活，坐勞斯萊斯出入，到豪華餐廳享用美食。

她入讀英國的貴族女子名校Benenden School，這間學校來頭不少，賭王千金何超欣及英國安妮公主都讀過，每年學費超過43萬，有指她入住的宿舍，也是當年英國安妮公主曾經生活的房間。

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