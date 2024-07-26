巴黎奧運｜2024巴黎奧運15個必知冷知識　LV打造獎牌箱/首創紫色跑道/塞納河有食人魚？

▲ 2024巴黎奧運15大必知冷知識。

【巴黎奧運/2024巴黎奧運/奧運獎牌/奧運火炬/塞納河/霹靂舞/無冷氣／紫色跑道】巴黎奧運開幕禮將於將於7月26日至8月11日舉行，今屆巴黎奧運將會有來自206個國家和地區奧會的近10,500位運動員參賽。巴黎奧運與往年有多項歷史創舉，TOPick為大家整理了15項巴黎奧運值得留意的事項，由開幕、賽程、運動服的品牌贊助、聖火路線及比賽場地等，一齊為香港運動員打氣之外，即睇更多巴黎奧運冷知識！

開幕式：2024年7月26日（五）巴黎時間晚上7時30分舉行（即本港時間7月27日凌晨1時30分）

閉幕式 ：2024年8月11日（日）巴黎時間晚上９時舉行（即本港時間8月12日凌晨2時）

地點：法國巴黎，埃菲爾鐵塔

▲ 巴黎奧運即將於7月26日至8月11日舉行。（巴黎奧運官網圖片）

巴黎奧運｜美媒預測港隊奪1金3銅 何詩蓓勝出100自重劍江旻憓摘銅

2024巴黎奧運會｜1. 賽程時間表

相關文章：巴黎奧運｜巴黎奧運免費睇32項賽事 全港18區體育館+9大商場現場直播【附地址】

2024巴黎奧運會｜2. 巴黎奧運香港運動員參賽名單

相關文章：巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽 直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】

2024巴黎奧運會｜3. 2024巴黎奧運日期及開幕門票

第33屆夏季奧林匹克運動會將於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行。根據olympics.com官網票價詳情，2024巴黎奧運開幕禮門票不包酒店，未含稅每人€5,000起，即約＄42,489港元。而2024巴黎奧運開幕禮門票，連5日4夜（例︰25/4-29/7）雙人房4星酒店，含稅每人需€6,565起，即約＄55,700港元。

2024巴黎奧運會｜4. 巴黎第三次舉辦奧運追平倫敦紀錄

今屆奧運是巴黎第三次舉辦夏季奧運，距離上一次巴黎奧運1924正好相隔100年，巴黎曾於1900年、1924年，以及將於今年舉辦奧運。現時巴黎與倫敦成為世界僅兩個舉辦過三屆奧運的城市，倫敦於1908年、1948年和2012年舉辦過奧運。

2024巴黎奧運會｜5. 2024巴黎奧運頂級贊助商

巴黎奧運由時裝界龍頭Louis Vuitton（LV）集團贊助支持。旗下品牌Louis Vuitton、Dior、Berlut為運動員設計運動制服，而奧運賽事獎牌硬箱及獎牌分別由Louis Vuitton和珠寶品牌Chaumet負責，化妝品牌Sephora 更贊助聖火傳遞，而在開幕禮、閉幕禮，以及軒尼詩（Moët Hennessy）提供一系列葡萄酒和烈酒接待賓客。

相關文章：潮流資訊｜LV巴黎旗艦店換運動主題迎奧運 色彩繽紛櫥窗成打卡熱點

2024巴黎奧運會｜6.聖火傳遞路線詳情

聖火傳遞別出心裁，由馬賽為起點，途經多個城市和地區，包括但不限於圖盧茲、波爾多、尼斯、里昂、斯特拉斯堡，最終於2024年7月26日抵達巴黎，為奧運會揭開序幕。是次路線重點將經過法國自然美景和文化遺產等法國標誌性景點，如拉斯科洞穴、阿萊西亞考古遺址、卡爾卡松中世紀城堡、凡爾賽宮等，展現法國豐富的歷史和文化。

▲ 2024巴黎奧運聖火傳遞路線（圖片來源︰olympics.com）

2024巴黎奧運會｜7. 奧運火炬以水為設計靈感

本屆奧運會火炬由再生鋼所製作，象徵希望的火焰永不停歇。此外，本屆奧運會火炬設計師表示，火炬的靈感來源是水，特別在火炬下半部分的的波動效果，正是取自於水波紋的樣式。

2024巴黎奧運會｜8.巴黎奧運獎牌金牌銀牌材質

巴黎奧運將共頒發5,084枚獎牌給運動員，每面獎牌都鑲嵌了來自艾菲爾鐵塔的鐵片，在艾菲爾鐵塔修繕過程中，被永久拆除和保存的鐵片經翻新打磨後，會在超過400噸壓力下，以獨特的「Clous de Paris」平頭釘形狀嵌在獎牌上，外觀類似艾菲爾鐵塔的窩釘。

而獎牌背面除了勝利女神外，亦有雅典衛城及艾菲爾鐵塔的圖案。巴黎奧運創意總監雷布爾（Thierry Reboul）表示，獎牌包含奧運及法國的象徵，希望運動員創造歷史後，也將法國的一部分帶回家。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2024巴黎奧運會｜９. 2024巴黎奧運與殘奧吉祥物及會徽設計

2024巴黎奧運和殘奧的吉祥物名為「Phryges」，以紅色為主色調，胸前鑲嵌白金色的2024 巴黎會徽。設計靈感取自法國國旗及有「自由之帽」之稱的弗里吉亞帽，象徵著自由精神。同時象徵著運動員和法國人民並肩作戰的精神。

至於2024巴黎奧運會會徽設計，以女性形象為主，結合奧運聖火、金牌和法國革命象徵「瑪麗安」的臉部輪廓，象徵著奧運是屬於所有人的。

▲ 巴黎奧運吉祥物「Phryges」。（巴黎奧運官網圖片）

2024巴黎奧運會｜10. 塞納河首次免費露天開幕禮

今屆開幕式重點之一，為首次不在體育場舉行，而是在巴黎市中心的塞納河上舉辦露天開幕式。各國奧運代表團，約40艘船將乘船於河上航行，而選手將乘坐船隻進場。並經過巴黎鐵塔、巴黎聖母院及羅浮宮等地標，民眾可於沿岸免費觀禮，預計將吸引至少60萬人沿著塞納河觀看。

▲ 塞納河首次免費露天開幕禮，預計將吸引至少60萬人沿著塞納河觀看。（巴黎奧運官網圖片）

2024巴黎奧運會｜11. 持門票者可免費搭車

為減低碳足跡，任何持有巴黎奧運門票的觀眾，在奧運賽事期間均可以免費乘搭公共交通工具前往場館。當局亦於奧運會期間推出零排放公共汽車車隊配合。

2024巴黎奧運會｜12. 三項鐵人游泳場地塞納河曾有食人魚、鱷魚

有「巴黎廁所」之稱的法國塞納河，向來因水質不佳，已禁止民眾在塞納河游泳。事隔逾百年後，巴黎奧運再次開放塞納河，作為三項鐵人游泳與公開水域游泳競賽的場地，一度引起大眾的討論，因塞納河曾經有虎鯨、白鯨、食人魚、鱷魚出沒。其後巴黎政府已投資超過14億歐元用於水質整治計畫，巴黎市長伊達爾戈聯同巴黎奧組委主席埃斯坦蓋於7月18日，在距離聖母院不遠的塞納河段游泳，向外界展示河水淨化成效，回應外界對塞納河水質的質疑。

最新影片推介：

2024巴黎奧運會｜13. 2024巴黎奧運實現性別平等

2024巴黎奧運是歷史上首次實現性別完全平等的奧運，女性和男性參賽者人數相同，亦特別新增4大項目和取消部分比賽項目。奧運聖火台的設計由法國設計師Mathieu Lehanneur負責，強調「平等、水、和平」三大象徵意義。並由首位現役女運動員，法國女殘奧田徑運動員Marie-Amélie Le Fur擔任聯合主席。

2024巴黎奧運新增4大項目

巴黎奧運將進行32個大項、48個分項以及329個小項。其中將新增四個大項，包括霹靂舞（Breaking）、滑板（Skateboarding）、競技攀岩（Sport climbing）及沖浪（Surfing）。其中頭3項在巴黎市中心協和廣場的場館舉行，沖浪則安排在太平洋上法國屬地大溪地作賽。項目由國際奧委會執委會會議得到正式確認，也在2020東京奧運中出現過。

霹靂舞 分為B-Boys及B-Girls兩組 滑板 分為男女子街式賽以及男女子碗池賽 攀岩 分為男女子速度攀岩以及男女子抱石和難度攀岩 衝浪 分為男子組及女子組

2024巴黎奧運取消比賽項目

為了實現性別平等，巴黎奧運總共減少了2個大項和10個小項：

舉重 刪除男子、女子各2小項。 田徑 刪除男子50公里競走；新增馬拉松競走混合團體接力。 拳擊 刪除男子中量級；新增一個女子級別。 輕艇 刪除男子和女子K-1級200米；新增男女各一個激流迴旋。 射擊 刪去混合團體多向飛碟；新增混合團體雙向飛碟。 花式游泳 團體項目最多可入選2位男性選手。 運動攀登 新增男子和女子速度賽。 帆船 刪除男子和女子風浪板RS:X級，改為男子和女子風浪板iQFoil級；刪除男子和女子雙人艇470型，改為男女混合雙人艇470型單獨一個項目；新增男子和女子水翼風箏板。

2024巴黎奧運會｜14. 奧運村的永續設計 景點化身競賽場館

2024巴黎奧運採用永續設計，由100%可再生能源和零廢棄物政策。該環保減碳理念，承襲東京奧運，目標是比2012倫敦奧運減少55%的碳足跡。奧委會決定不新建場館，而是大量使用城市現有的體育場館，並在巴黎的地標旁搭建臨時場地，包括艾菲爾鐵塔、羅浮宮等，現有和臨時建造的比賽場地佔95%，成為史上動工最少的奧運會。實現《巴黎氣候協定》的目標，減少碳排放，並推動使用100%可再生能源的建築材料。

▲ 港幣15億興建全新的水上運動中心。（巴黎奧運官網圖片）

不過，有指巴黎政府耗資歐元1.75億，即港幣15億興建全新的水上運動中心，卻因游泳項目的場地太小，無法用作賽事場地，唯有將游泳賽事移至巴黎拉德芳斯體育館舉行。至於全新水上運動中心，則會舉辦水上芭蕾、跳水和水球比賽。奧林匹克選手村及水上運動中心，將變為當地一個環保永續的民用設施，水上運動中心日後亦會成為供民眾使用的游泳池。

巴黎奥運選手村無冷氣

巴黎政府致力打造綠色奧運，除了在建築上使用低碳混凝土和木造結構之外，整個奧運村宿舍將沒有冷氣提供，選手村內枱櫈分別以廢棄的羽毛球和水瓶蓋搭成，供應餐飲的植物食材倍增；官方車隊亦將以電動和氫能拖車為主以減少排放。主辦單位指建築物的設計、坐向以及地下水冷卻系統，能確保奧運村在夏天時都能保持涼爽的溫度，不會超過攝氏26度。

不過，受夏季熱浪影響，原擬為環保不設冷氣的奧運村，已臨時加裝2500部冷氣機，以確保所有房間保持合適溫度。

2024巴黎奧運會｜15. 奧運史上首創薰衣草紫色跑道

法國最大的體育館「Stade de France」與意大利跑道製造商Mondo Sport & Flooring合作把場館內的跑道變成薰衣草紫的賽道，象徵巴黎浪漫的情調外，更祈望大眾能從多屆奧運會中，最能記得2024巴黎奧運。比起以往紅色的賽道，紫色在直播中更能凸顯運動員，對觀眾的眼睛更友好。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】