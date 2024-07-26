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夫妻之道｜ 離婚離得很醜陋 連個水煲都要爭+毒舌數臭對方

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《婚後事》劇照

近期有幾位好友宣布回復單身，大家為他們開了個派對，因為餘生很珍貴。無論甚麼原因，一方或雙方若在這個框框裏活得痛苦多、快樂少，倒不如灑脫地放生別人和自己。二人關係當中發生甚麼事，只有他們自己最清楚，旁人應少指指點點。有些情況，未必是提出分開者就必是衰人，我見過有人在枯竭又不能同步的關係裏，一方死忍爛忍，忍到子女長大了才離開這段關係，一直是夠受罪的，所以並非誰先主動開口，誰就是最衰的那個。

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一段關係瓦解了，總有因由，當中不會是一方全錯、另一方全對那麼簡單。二人千絲萬縷的因由，毋須向外人交代，旁人亦不應審犯般質問。既然二人有分開的決定，反而最重要的是如何處理這個決定，雖然做不到好友（亦無謂勉強），但至少要做到不失基本風範。

我見過一對夫妻離婚時，雙方連個水煲都要爭，成場婚離得很醜陋。我亦見過離婚夫婦在社交媒體向對方毒舌、詛咒和數臭，還tag（標籤）了對方的親朋好友，務求要向全世界唱衰對方。我就是被tag的其中一個友人，一見即主動解除標籤，因為無興趣被捲入不關自己事的漩渦，而這些行為只會告訴別人，說話者的品格如何，其真面目原來是那麼猙獰。

遇上這樣的人，還不快走，實在愧對自己，sometimes it's better to lose a lover than to love a loser（有時，寧願失去一個情人，也總好過愛上一個不堪之人）。

話說回來，一段已無火花和溫度的感情，只要雙方處理得宜，離開可以是種解脫。我們身為朋友，最應該做的，並非質問或勸阻，而是尊重決定和祝福未來，餘生太珍貴了，無謂浪費在痛苦和糾結當中，無論甚麼年紀，都要有重新開始的勇氣，願每一位勇敢踏出舒適圈的人，都能找到屬於自己的幸福和快樂。

同場加推：破壞夫婦關係的因素及建議

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撰文 : 利嘉敏

夫妻之道 結婚 離婚

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