夫妻之道｜ 離婚離得很醜陋 連個水煲都要爭+毒舌數臭對方

《婚後事》劇照

近期有幾位好友宣布回復單身,大家為他們開了個派對,因為餘生很珍貴。無論甚麼原因,一方或雙方若在這個框框裏活得痛苦多、快樂少,倒不如灑脫地放生別人和自己。二人關係當中發生甚麼事,只有他們自己最清楚,旁人應少指指點點。有些情況,未必是提出分開者就必是衰人,我見過有人在枯竭又不能同步的關係裏,一方死忍爛忍,忍到子女長大了才離開這段關係,一直是夠受罪的,所以並非誰先主動開口,誰就是最衰的那個。

一段關係瓦解了,總有因由,當中不會是一方全錯、另一方全對那麼簡單。二人千絲萬縷的因由,毋須向外人交代,旁人亦不應審犯般質問。既然二人有分開的決定,反而最重要的是如何處理這個決定,雖然做不到好友(亦無謂勉強),但至少要做到不失基本風範。

我見過一對夫妻離婚時,雙方連個水煲都要爭,成場婚離得很醜陋。我亦見過離婚夫婦在社交媒體向對方毒舌、詛咒和數臭,還tag(標籤)了對方的親朋好友,務求要向全世界唱衰對方。我就是被tag的其中一個友人,一見即主動解除標籤,因為無興趣被捲入不關自己事的漩渦,而這些行為只會告訴別人,說話者的品格如何,其真面目原來是那麼猙獰。

遇上這樣的人,還不快走,實在愧對自己,sometimes it's better to lose a lover than to love a loser(有時,寧願失去一個情人,也總好過愛上一個不堪之人)。

話說回來,一段已無火花和溫度的感情,只要雙方處理得宜,離開可以是種解脫。我們身為朋友,最應該做的,並非質問或勸阻,而是尊重決定和祝福未來,餘生太珍貴了,無謂浪費在痛苦和糾結當中,無論甚麼年紀,都要有重新開始的勇氣,願每一位勇敢踏出舒適圈的人,都能找到屬於自己的幸福和快樂。

