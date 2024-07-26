偷龍轉鳳︱日本溫泉旅館頻失竊　3萬円花灑被盜換成千円貨館方怒發公告：請停止行為

▲ 日本溫泉旅館頻失竊，3萬円花灑被盜換成千円貨，館方怒發公告：請停止行為！

【溫泉旅館/花灑/盜竊/偷龍轉鳳/日本】好過分！近日，日本一間溫泉旅館發現館内有高檔花灑被偷，賊人甚至使用平價貨替換裝回原位，同時還有沐浴露、洗頭水、髮梳等用品被盜，嚴重影響館方的服務。對此，溫泉旅館發公告聲明，已就盜竊事件報警處理，呼籲客人停止做違法行為。

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據日本媒體報道，日本新潟縣三條市溫泉旅館「いい湯らてい 」，近日頻生盜竊事件。其中，當店提供使用的一款價值3萬日圓(約1,515港元)的高檔花灑頭，因有4段水流調節功能，水流細膩，而成為被女顧客讚不絕口的名物。自今年3月份起，館内的26個淋浴間有6個安裝了這款花灑。

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然而，這款高檔花灑卻並被「偷龍轉鳳」。據館方表示，巡邏人員在近日發現這款花灑不但被盜，甚至還被替換成了價值僅約1千日圓的普通貨色安裝回原位。此外，還發現有沐浴露、洗頭水、化妝水等用品也被偷走，嚴重影響了溫泉旅館的服務。

對此，館方在19日於社交平台X（舊：Twitter）發出公告，指近日發現花灑被偷走，男湯和女湯只剩2個高檔花灑可以用；還有其他用品的頻頻失竊，因此無奈稱因少數客人的不當行為，可能導致館方陷入經營困難，無法繼續提供服務，例如已在早前不再提供棕色髮梳給客人使用。

館方警告，在館內盜竊物品屬於刑事罪行，館方已報警，將嚴肅處理此類盜竊事件，呼籲客人不要再做違法行為。

熱心市民送出高檔花灑

暖心的是，在館方發出公告後，有當地市民在21日向館方表示，家裏有一個同款的高檔花灑，但因為要搬家所以不再需要了，決定捐贈給溫泉旅館使用。對此，溫泉旅館的主理人宇田貴史表示非常感激：

我們所有的員工都非常感激和感到驚訝，感恩地收下了捐贈。我們正在考慮將它恢復到淋浴間使用。

而鑒於被偷的花灑原本安裝在較隱蔽的淋浴間內，館方在事後已將剩下的移至浴池等較顯眼位置。警方目前已接獲報案，正循盜竊方向調查事件。

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