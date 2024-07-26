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票價調整｜香港故宮門票加價到$70　8月15日起實施

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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香港故宮文化博物館宣布將由8月15日起調整「指定時段標準門票」價格。（資料圖片）

香港故宮文化博物館宣布將由8月15日起調整「指定時段標準門票」價格，由港幣60元升至港幣70元，半價特惠門票為港幣35元。

特別展覽門票方面，目前兩個博物館現正舉行的特別展覽，以及全館通行門票（可參觀展廳1-9）的價格均維持不變。日後其他特別展覽的門票價格將適時公布。

「香港故宮之友」四個全年會籍類別價格將維持不變，包括個人（港幣600元）、雙人（港幣1,000元）、青年及長者（港幣300元）及家庭（港幣1,200元，包括兩位成人及一位7至11歲小童或全日制學生）。

發言人指，調整收費有助應對上漲的各項成本，加強 博物館營運可持續性，繼續向公眾呈獻更多優質展覽及節目。博物館在考慮調整收費時，會在維持博物館的可持續營運以及市民及遊客的負擔能力之間取得平衡，兼顧社會所需，繼續肩負文化推廣的使命，把國際優秀的文化引進來，讓香港的文化藝術精萃走出去。未來一年博物館會繼續爭取贊助，及預留一定門票數量派發予弱勢社群，並透過與企業、社福及地區機構等合作安排弱勢社群和學生前來博物館參觀。

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