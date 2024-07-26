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27歲百野綾華自揭患甲狀腺癌　透露心情：我每天都很害怕

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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27歲的百野綾華自揭患甲狀腺癌。

日前，日本女團「Amor Amore.」的27歲成員百野綾華在社交網發文帶來傷痛消息，就是她患了甲狀腺癌，屬惡性腫瘤，並預定9月住院並接受手術，令不少粉絲表示憂心！

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百野綾華曾想隱瞞病情

百野綾華早在今年3月確定出道時知道自己患病，由於擔心自己會為團員帶來麻煩，再加上不知如何告知粉絲，本想著隱瞞病情。

她想過之後決定坦白說出一切，她提到：「對我來說，接受罹癌這件事也花了我很長時間，而且老實說我很害怕打針，現在還要手術，每次看到9月即將到來，我每天都很害怕。」

她將於9月8日開始暫停活動，預計10月1日回歸，「屆時我不知道身體是否能自己所想的行動，也不確定能否發出聲音，但我會努力好起來，請大家等我回來。」

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常見徵狀+成因

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：撫壓頸部前端出現無痛硬塊、聲音持續沙啞、吞嚥或呼吸困難且有壓迫感、持續咳嗽但沒有其他感冒跡象、頸痛或喉嚨痛（有時連耳朵也感到痛楚）。

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與曾接觸大量輻射、家族遺傳、個人病歷、飲食中缺碘、40歲以上有關，而女性患甲狀腺癌的機會較男性為高。

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