政府工｜10大政府筍工推介　公務員職位起薪達$32K無需大學學歷

▲ 10大政府筍工推介，公務員職位起薪達$32K無需大學學歷。

【政府工/政府職位空缺/公務員/非公務員/筍工/招聘】暑假一向是畢業生求職的旺季，公務員薪高糧準，吸引不少打工仔和畢業生應徵，加入「鐵飯碗」行列。TOPick整合10份政府筍工，部分更無需大學學歷，月薪可高達$3.2萬元。

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【公務員職位空缺】

政府工｜1. 漁農自然護理署 副獸醫科技師

月薪：32,430元至52,410元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

職責：

副獸醫科技師主要負責執行與動物疾病診斷、動物健康管理和動物疾病監察相關的實驗室工作；進行與任何先進化驗相關的研究工作；執行與實驗室常規運作相關的行政和品質管理工作；以及監督實驗室的日常運作和培訓初級人員。

入職條件：

(a) 持有本地專上學院頒發的醫療化驗科學高級文憑或同等學歷；

(b) 根據《輔助醫療業條例》(第359章)於香港註冊為醫務化驗師，名列於醫務化驗師註冊名冊第II部分內；

(c) 持有香港醫務化驗師管理委員會簽發的有效執業證明書；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

詳情及網上申請：【按此連結】

政府工｜2. 懲教署 二級懲教助理

月薪：23,365元至35,215元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

職責：

二級懲教助理主要負責監督在囚人士、教導所／更生中心／勞教中心的青少年罪犯及戒毒所的戒毒者；以及執行其他獲指派的工作。(註：獲聘人士須受《監獄條例》規管、須穿着制服及輪班當值，或須從事醫院護理工作及居於部門宿舍。)

入職條件：

(a) (I)持有由香港護士管理局所頒發的登記證明書(第一部)(或註冊證明書(第一部))及有效的執業證明書(入職月薪：25,800元)；或

(II)(i)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷(入職月薪：24,725元)；或

(III)(i)在香港中學文憑考試三科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考三科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷(入職月薪：24,040元)；或

(IV)中五畢業，或具同等學歷(入職月薪：23,365元)；及



(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，或在二級懲教助理中／英文筆試中取得及格成績；以及能操流利粵語及英語；



(c) 通過體能測驗；及



(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

詳情及網上申請：【按此連結】

政府工｜3. 香港海關 關員

月薪：25,470元至36,270元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

職責：

關員主要負責執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作。關員須受《香港海關條例》所規定的條文約束、須穿着制服、佩帶槍械、不定時工作，並或須在香港特別行政區以外的地區工作。

網上申請及詳情：【按此連結】

政府工｜4. 入境事務處 入境事務助理員

月薪：25,115元至35,255元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

職責：

入境事務助理員主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務(包括一般搜查、看管、護送、巡邏、接待、駕駛等工作)及行動職務，當中包括但不限於偵查偽造證件。（註：須受紀律約束、接受全日制入職訓練、穿著制服、輪班當值，並或須駕駛政府車輛及在香港特別行政區以外的地方工作。）

入職條件：

(a)

(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等[註(1)]或以上成績[註(2)]，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及



(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[註(3)]或以上成績，或具同等成績，及能操廣東話和英語；及



(c) 通過體能測驗；及



(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

網上申請及詳情：【按此連結】

政府工｜5. 海事處 助理海事主任

月薪：42,640元至61,865元

截止申請日期：02/08/2024 23:59:00

職責：

(a) 監控和規管港口、船舶事務、本地船隻、公眾貨物裝卸區和客運碼頭，並協調區內搜救行動；

(b) 管理政府船隊運作和海事分處；

(c) 策劃港口發展工作；

(d) 協助培訓海事處人員；

(e) 對付海上污染；以及

(f) 提供海港繫泊服務和海圖製作服務等。

入職條件：

(a) 持有本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷；

(b) 持有海事處處長簽發的三級或以上(甲板高級船員)適任證書或其接納的證書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

政府工｜6. 海事處 助理驗船主任（輪機及船舶）

月薪：42,640元至61,865元

截止申請日期：02/08/2024 23:59:00

職責：

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；

(b) 就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府輪機工程顧問或經理的職務；

(c) 協助主持輪機師適任證書考試；以及

(d) 執行《鍋爐及壓力容器條例》所規定的法定及其他相關職務。

入職條件：

(a) 持有本港大學頒授的相關機械學科學士學位或同等學歷；

(b) 持有海事處處長簽發的三級或以上(輪機師)適任證書或其接納的證書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

網上申請及詳情：【按此連結】

政府工｜7. 海事處 助理驗船主任（船舶）

月薪：36,850元至61,865元

截止申請日期：02/08/2024 23:59:00

職責：

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；以及

(b) 就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府造船工程師的職務。

入職條件：

(a) 持有本港大學頒授的造船學或相關科技學士學位或同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

網上申請及詳情：【按此連結】

【非公務員職位空缺】

政府工｜8. 衞生署 中醫藥助理

月薪： 24,415元

截止申請日期：01/08/2024 23:59:00

職責：

(a) 執行中藥商發牌及中成藥註冊職務；

(b) 執行中藥不良藥物反應監察、中藥中毒事故調查及相關職務；

(c) 監察持牌中藥商、中藥產品及相關工作；

(d) 執行中藥材及中成藥的進出口管制及相關工作；

(e) 執行中藥材及中成藥鑑別職務；

(f) 就中藥商發牌及中成藥註冊方面回答市民的查詢；及

(g) 協助執行高級人員指派的其他工作。

入職條件：

(a) 持有香港中藥學學士學位，或同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後，有一年相關工作經驗者，可獲優先考慮；並

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績。

網上申請及詳情：【按此連結】

政府工｜9. 環境保護署 法律資訊助理

月薪：20,200元

截止申請日期：02/08/2024 23:59:00

職責：

(a) 檢索、分析和總結不同司法管轄區及國際公約的相關法律資訊；

(b) 檢索、分析和總結法院及律政司就各類檢控個案提出的意見及建議；以及

(c) 支援檢控人員執行其他職務。

入職條件：

(a) 持有本港專上教育院校頒授的法律／法學文憑或普通法高級證書，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2級或以上，或同等成績（註）；以及

(c) 具備本地法律工作的相關經驗者佔優。

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政府工｜10. 路政署 宣傳主任

月薪：62,000元

截止申請日期：31/07/2024 23:59:00

職責：

(a) 協助制訂、設計及執行路政署不同宣傳工作的策略；

(b) 在路政署多個社交媒體平台上建立帖文，並提供中英文圖片說明；

(c) 使用數碼單鏡反光相機(DSLR)拍照和攝錄、編輯相片和影片，並為社交媒體帖文製作圖像；

(d) 擴大對社區、傳媒和社交媒體影響者的宣傳；

(e) 監察路政署的社交媒體平台，並在有需要時提供跟進行動建議；

(f) 監察社交媒體工具、應用程式、頻道的發展趨勢、設計和策略，並提出建議；

(g) 協調路政署宣傳工作相關事宜，包括與各級同事溝通，執行相關宣傳工作；及

(h) 協助執行獲指派的其他職務。

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