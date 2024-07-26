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台灣男星丨56歲汪建民患肺腺癌第4期　接受逾60次化療每日吃10多種藥

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 53 分鐘前

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汪健民患肺腺癌4期

曾志偉前妻寶媽的前度56歲汪建民早前驚傳患肺腺癌第4期，他指自己在去年10月發現背後劇痛，發現患癌後就於12月入院開刀、接受化療。

抗癌勇士丨曾志偉前妻譜姊弟終分手收場　寶媽汪建民近年先後患肺腺癌

汪健民患肺腺癌

汪健民不煙不酒，卻被證實罹患肺腺癌4期，心情大受打擊，當時癌細胞從右肺擴散至頸椎，連腦部也出現2顆腫瘤。他在入院開刀後，也接受過9次化療、超過60次電療，接受治療期間的他失去味覺、甩光頭髮、體重由89公斤跌到77公斤。

他又指右肺的大腫瘤會影響呼吸，而腦中的腫瘤又會導致癲癇，他需服食抗癲癇藥以防止走路時跌倒。

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最新情況曝光

女星顧婕日前與汪健民同台錄影，透露他看起來精神不佳，頭髮灰白。顧婕指汪建民因做60幾次化療，頭髮曾狂掉，汪建民更把帽子暫時拿下來給大家看，呈現灰白狀，有一半是白髮，一半則是黑髮，現時還要吃西藥跟化療、電療治療。

有指汪建民聊到年邁母親病情也難過流淚，目前精神也不好，每天要吃癲癇的藥與化療藥，共要吞10多種藥。

「無聲殺手」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，屬非小細胞肺癌之一。而肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒，有近75%人發現已晚期，提醒一旦出現「咳嗽持續2週以上、有氣喘、胸痛、背痛、頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞、咳血」等症狀，建議盡早就醫。
 

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