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反黑英雄丨張振朗一集劇喊足五場戲騷不同層次　林景程見證「喊功」感佩服

娛樂

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》在今晚（7月26日）播出大結局，自從林雪兒（姚子羚飾）於《反黑英雄》第23集慘死後，昨晚（7月25日）播出的第24集劇情講，由於徐國賢（張振朗飾）有感自己有份累死林雪兒，由此性格大變，不但先後與穎琪（朱晨麗飾）及戴Sir（鍾志光飾）發生激烈衝突，更漠視警察身份決意找出殺死林雪兒的真兇陳祖耀（袁偉豪飾）私了。

除狠樣，振朗在昨晚《反黑英雄》更先後在5個場口展現不同層次的喊功，包括獨自在拘留所及家中、海傍與燦哥訴苦時、激動地槍指戴Sir時，及最後於廢車場被金爺（李家鼎飾）拷問十億秘密資金密碼時；當中最令人難忘的，絕對是被吊起拷打的那場喊戲。

反黑英雄丨姚子羚張振朗孖住開槍有型　難忘拍日落唯美逃難戲

《反黑英雄》張振朗

反黑英雄丨解開十億密碼謎底

相關場口講述金爺為逼徐國賢說出十億秘密資金密碼，不但將其整個吊起，更著手下亂棍毆打徐國賢。

被打至吐血的徐國賢表面一面倔強扮無知兼挑釁金爺，但之後鏡頭轉往徐國賢與林雪兒的回憶片段，原來當林雪兒知道自己大限將至時，將愛犬Whisky交託給徐國賢，並留下重要訊息：「你記住呀Whisky無價寶嚟架，十億都唔好換呀」，碰巧Whisky的狗圈上寫著「iloveyoutothemoonandback」（意思為：我對你的愛程度之深，堪比地球往返月球的距離），十億密碼謎底呼之欲出，亦表示徐國賢早已得知密碼。

因相關密碼再度掀起對林雪兒牽掛的徐國賢，一邊露出苦澀的甜笑，一邊眼淚瘋狂的落下，勁有感染力，成功感動無數網民令該幕被封全劇「最感動場口」。

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反黑英雄丨振朗眼淚「抵抗力」強

張振朗在《反黑英雄》中確實展現了神乎其技的喊功，除他每次一含淚網民必定忍不住跟著心酸，控制眼淚的能力亦是天花板級數，除可邊笑邊喊，令人徹底感受到何謂「百感交集」，更能控制流眼淚的狀態，以海傍訴苦一幕為例，振朗竟能右邊流完眼淚後才再到左邊，與他拍檔拍攝相關場口的林景程，更大爆張振朗眼淚「抵抗力」強，即使面對嚴寒及任何爆笑因素都不會被影響，十分厲害。

林景程說：「嗰場好笑呀，嗰日好凍，好似得4、5度度，我哋啲衫好薄、又要吹住海風，去到振朗差唔多要喊喇，但因為我嗰時塊面已經凍到痺咗，連自己流咗條好大嘅鼻涕都feel唔到。」

他續回憶稱：「之後我要喺振朗喊緊時擰過去畀反應佢，當時我先feel到有條鼻涕喺度擺吓擺吓，好彩振朗完全冇受影響。到Cut咗機之後，振朗即刻（喺戲入面）走埋嚟話我搞佢，佢話：『嘩！我頭先幾難忍呀！』」相當爆笑。

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張振朗 林景程 反黑英雄 電視劇 TVB

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