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酷熱天氣｜天氣濕焗室內達32.4˚C   林超英企硬唔開冷氣   網民佩服：勁呀！

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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【林超英/天文台前台長/酷夏/消暑/冷氣/不開冷氣/風扇/USB風扇/消暑/濕焗】今年夏天氣溫持續高企，天文台預料未來幾日，香港氣溫將會持續達最高31˚C至32˚C，加上近日受到熱帶氣旋及季候風影響，濕度亦高達75至95%。天氣又濕又焗，出門走一轉已全身被汗水濕透，但以環保節能見稱的前天文台台長林超英，卻仍然堅守「不開冷氣」原則，靠住多年「消暑好拍檔」繼續企硬，令一眾熱到冷氣房都想吹風扇的網民都難忍心中敬仰大讚：「真係好屈機。」

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林超英昨日（25日）於其個人Facebook專頁發文表示，分享自己工作環境實錄，只見相片中電子風速計顯示，其室內環境氣溫高達32.4˚C、濕度亦高達83%，誇張數據讓人「見到都覺得熱」，惟一直致力為環保出一分力的林超英仍然企硬，繼續「USB風扇」渡過炎夏。林超英亦於帖文中回應網民，強調：

開不開冷氣是個人決定，視乎自己意願、身體狀況和客觀條件，不強逼其他人不開冷氣。

天氣炎熱，但林超英繼續企硬，靠住一部USB風扇渡過辦公。（圖源：Facebook@林超英 Lam Chiu Ying）

網民大感佩服：勁呀！台長

今年夏天氣溫一直持續高企，室外熱氣翻騰，不少人出門一陣已一身汗水，不少網民坦言自己亦盡量唔開冷氣，但仍有難忍高溫、「破戒」開冷氣的時候。

見林超英在這樣的環境下仍可堅守信念，難掩心中敬佩大讚：「勁呀！台長」、「講得出，做得到，欣賞，尊重你！」、「林超英真係好屈機」，不過亦有人不認同他的做法，認為太過勉強可能會影響身體健康。

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林超英分享「抗熱」心態

有網民問他面對濕焗工作環境，應如何處理「熱舒適性（Adaptive Thermal Comfort）」問題，林超英亦極細心回應指調節好風扇可接受的風速，或會有微汗但只要專注工作，情況仍可接受，坦言：

我猜想採取「接受」的心態，積極面對，人可以進行正常普通工作。

他以廚房工作人員工作舉例，認為「耐熱可以鍛煉出來的」，雖然未必可形容為「熱舒適」，但是可以提高「耐熱」，但仍強調「配合職安健措施是必須的。」

多年來憑「消暑好拍檔」渡過酷夏

事實上，「USB風扇仔」已陪伴他多年，早已成為他的「消暑好拍檔」，幾年前後他曾多次發文分享家中15cm直徑「USB風扇仔」，透露利用風扇仔降溫的祕訣，關鍵在於準備兩把風扇仔，睡覺時一把吹向頭、另一把吹膊頭，工作時則吹著頭及上半身，製造出來的氣流就足以令體感溫度下降，坦言「有流汗但未至於太辛苦」。

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相關內容：夏日消暑｜35°C高溫用迷你風扇變暖風機隨時中暑    醫生教1件法寶極速降6°C

林超英分享「無冷氣消暑4招」

前天文台台長林超英接受「環保觸覺」訪問時，曾傳授家庭「無冷氣四式」，向市民講解如何不開冷氣降溫：

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