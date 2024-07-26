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疑似騙案｜港男玩交友App結識新加坡女子　自稱身世可憐被騙財色結局意想不到【附防騙8招】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【電話詐騙／交友軟件／騙案】騙徒手法層出不窮！近日一名港男在交友軟件上認識了一名女子，聲稱自己在日本工作。初相識幾天，女子自揭可憐身世，聲稱遭男友玩弄感情騙走儲蓄，最後走上絕路。隨後事情發展更加曲折離奇，港男不但被委託成為女子唯一的信託人，更被要求處理女子的身後事等等，讓事情更加撲朔迷離，懷疑有詐……

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交友軟件認識新加坡女

該名港男周五（26日）在連登討論區發文向網民求助，指自己可能遇上騙案。兩日前，男事主在交友軟件上結識了一個在日本工作的新加坡女子，後來轉用WhatsApp聊天，溝通能用本地口語和繁體字，第一天仍能夠看到女子的最後上線時間和「已讀藍剔」。

突然失聯24小時

翌日早上，男事主回覆了昨晚臨睡前的訊息，發現女子整天都沒有上線，而且隱藏了最後上線時間。他覺得很奇怪，於是查看交友軟件，驚訝發現兩人成功配對後，聊天室內的訊息全被清空。第3天早上，男事主看到女子在半夜傳來訊息，道出昨天失蹤因由：

今朝起身收到半夜msg，話佢因為男友而諗埋一邊打算自殺，我心諗前後傾左唔夠20句就搵啲咁嘅嘢搞……呢個開場好有騙案feel，咁始終人命咁大件事都唔敢亂講嘢。我嘗試了解多啲，佢就講自己經歷有幾慘。

道出悲慘身世 留下7字遺言

女子講述自己身世可憐，自小在新加坡孤兒院長大，無親無故，到19歲自力更生投身社會工作，認識了現任男朋友。兩人經歷3年異地戀後，近年準備結婚，故此女子為了男朋友特地從新加坡搬到香港定居，準備婚禮。沒想到來港後，發現原來拍拖3年的男朋友已有家室。女子瞬間崩潰並哀求男友面談，但男友應約之時竟帶同「正印」和朋友「打佢一鑊」。女子當場心碎，多年來的結婚儲蓄一次被騙清光。女子指男友「攤牌」後人間蒸發，「佢取消個號碼，追都追唔返」。男事主聽罷後懷疑有詐，

就算係真，我好清楚一個有情緒有心尋死既人，我素未謀面又只傾得幾句又唔係專業調解員，憑我隔空短訊都無補於事，但點都好，我都要講下幾句正向說話，佢最後覆咗句對唔住佢太軟弱，就再無下文。

相關文章：【交友陷阱】18歲少年上同志交友App誤墜死亡陷阱　遭19歲仇同男網友勒頸割腕險死

收到奇怪來電 無故被委託辦身後事

同日傍晚6時左右，男事主收到由日本的來電，詢問是否認識該名新加坡女子，來電者自稱是該名女子的同事，告知男事主「收到日本警方通知條女跳咗救唔返」。男事主非常震驚，來電者指女子生前有留下口訊，指明是授權男事主完成身後事。男事主表明與女子的關係後拒絕接收，但來電者堅持遺言中有一件事需要答覆日本政府。男事主亦取得該來電者公司的卡片，證實該公司是真實存在，且與女子形容的工作性質吻合。

我check咗真係有呢間公司，而業務同條女提過嘅吻合。成日對話過程，對方都講得好有條理，好官腔，我一度以為係香港警方代表處理案件。

後續發展曲折離奇 強迫接受委託

男事主下班後聽取女子的口訊，得悉被委託帶她的遺體回港處理身後事，男事主一口拒絕。來電者續稱，根據日本法例，女子在日本工作的最後一份人工需要由信託人捐予慈善機構，而男事主則是女子唯一的聯絡人。來電者堅稱需要男子接收，否則會由日本法庭發出傳票，男事主需要親身到日本出庭收票。男事主堅持不收票，對方多次遊說後，最後唯有接受掛線。

網民翻出舊文 籲勿中招

男事主對於事件的真偽存疑，帖文下有很多網民同樣懷疑男事主只是在捏造故事，整個經歷並非真有其事。雖然男事主多次堅稱事件屬實，但不少網民同指是電話騙案，指有不少騙徒或詐騙集團利用人的善心來騙取錢財，勸男事主要保持理性。有精警網民找出9個月前另一網民發布的帖文，當中事主的經歷與男事主很相似，更確認男事主是遇上騙案，險些中伏。

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18222 反詐騙諮詢熱線

近年詐騙陷阱越來越多，香港警務處設立「防騙易18222」反詐騙諮詢熱線，提供24小時反詐騙諮詢服務，以協助應對懷疑騙案。熱線亦提供最新騙案手法資訊及警示，以有效應對時下流行騙案。香港警務處亦提醒市民要小心電話詐騙，當收到陌生來電或訊息時可以這樣做：

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