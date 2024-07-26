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挖鼻屎｜鼻屎變多是淋巴癌前兆？　醫生揭鼻屎增多3大原因出現2症狀速就醫

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 25 分鐘前

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鼻屎變多是淋巴癌前兆？醫生揭鼻屎增多3大原因，出現2症狀速就醫。

【鼻屎／挖鼻孔／鼻腔／耳鼻喉科／淋巴癌／癌症／鼻血】很多人都有挖鼻孔的習慣，不衛生之餘，鼻屎還可能會愈來愈多。不過，台灣有醫生指出，3種疾病也會導致鼻屎變多，如果出現2個症狀，就要迅速就醫。

最新影片推介：

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Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

台灣耳鼻喉科醫生饒曼齡近日在Facebook個人專頁發文表示，不少患者來到門診都會問，「醫生，我鼻屎為什麼這麼多？」她解釋，原因是愛挖鼻孔。平時皮膚結痂一摳就流血，而鼻中隔血管豐富，挖鼻孔也會導致破皮、流血，反覆結痂產生鼻屎。

她提醒，因為鼻子黏膜和皮膚一樣，受傷後會結痂，因此需要耐心等待結痂脫落，只要忍耐1周，手不要碰鼻子就沒事了。

更多相關報道：【挖鼻屎】亂挖鼻孔易染金黃葡萄球菌　可致細菌入侵腦部腐蝕頭骨

3大疾病導致鼻屎多

不過，她指出，偶爾會遇到疾病導致鼻屎變多的情況：

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饒曼齡醫生分享，她曾經遇到一名83歲的老婦，出現鼻屎多、少量鼻血持續1個月，檢查發現其鼻中隔糜爛及結痂，最後切片檢查確診淋巴癌。

她提醒，若出現鼻屎多、且停手超過2周情況仍未見改善，建議馬上到耳鼻喉科就診，由專業的醫生評估治療。不過她也補充，鼻屎多通常是愛挖鼻孔所致，「癌症是非常少數的狀況」大家無需慌張。

同場加映：

淋巴癌：被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增生，形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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