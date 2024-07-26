侵權案｜海關破首宗派對房間經串流侵權歌曲　拘捕11男7女

▲ 海關破首宗派對房間經串流侵權歌曲，拘捕11男7女。（曾秋文攝）

海關打擊侵權活動，周五（26日）表示，偵破歷來首宗透過串流裝置於派對房間非法提供侵權卡拉OK歌曲的案件，拘捕11男7女。

海關版權及商標調查(行動)課監督石家諺表示，海關一直有留意市面的侵權活動，踏入7月份暑假開始，發現有派對房間經營者提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用，以此作為招徠。海關進行情報分析和深入調查，鎖定多間派對房間和食肆，並在版權持有人的協助下採取執法行動。

在本月2日至25日期間，在全港多區展開代號「喜鵲」行動，突擊搜查31間派對房間和一間食肆，經營者涉嫌在業務過程中管有並提供侵犯版權的卡拉OK歌曲，檢獲39套載有侵權卡拉OK播放機、4套載有電子遊戲機、一批影音設備和網絡器材，市值約110萬元。

經初步點算，檢獲的播放機載有超過180萬首侵權歌曲，並發現新的侵權手法，首次偵破派對房間涉嫌以串流技術提供侵權歌曲，並向4間同屬一經營者的派對房間提供侵權歌曲。

海關亦發現有經營者在業務過程中向顧客作出虛假商品說明，共拘捕11男7女(23至49歲)，涉嫌違反《版權條例》和《商品說明條例》；當中7人是場地負責人、6人是公司董事，及5名店舖東主，而當中1男1女因違反《版權條例》被落案起訴，其餘全部獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

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