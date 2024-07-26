提出上訴｜醫管局高層莊慧敏偕夫超市盜竊罪成上訴　質疑官處理招認證供犯錯

▲ 醫管局總行政經理莊慧敏。（資料圖片）

醫管局總行政經理莊慧敏涉夥同骨科醫生丈夫，在超市偷竊日本西瓜及壽司等總值逾1,600元的食物，兩人經審訊後被裁定盜竊罪成，各罰款5,000元。兩人不服定罪上訴，聆訊今（26日）於高等法院進行。上訴方指，上訴人被捕後遭警員誤導及威逼利誘招認，認為原審裁判官處理時於法律上犯錯。暫委法官聽罷陳詞後指，由於不少涉及證供及證據，需時考慮判決，押後於2個月內頒下判決。

上訴人為趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生，經審訊被裁定盜竊罪成，各罰款5,000元。兩人今沒有到庭，由代表律師應訊。

上訴方陳詞指，是次上訴主要針對原審裁判官在特別事項上的處理手法，又指曾有警員在上訴人問及有意和無意是否都算是偷竊時，稱「無嘟就係偷」。上訴方質疑上訴人受警員誤導，威逼利誘下作招認，調查警員在案中亦未有問及上訴人是否偷竊以作澄清。

上訴方又指，上訴人被捕後曾要求致電予女兒但被拒，而上訴人再要求找律師時，惟獲告知「搵律師都幫唔到你」，「早啲認早啲走」。

上訴方指，當時上訴人長女在兩名上訴人晚上沒有回家時，曾報警處理，這可反映出上訴人被捕後急於致電長女，惟上訴人只能在錄影會面後才能致電女兒，上述種種因素均是原審裁判官官所忽視。

上訴方指，本案處理兩名上訴人是否招認屬重中之重，惟原審裁判官未有交代，亦於法律上犯錯，這屬重大錯誤，法官應批出上訴。

上訴方續指，未有爭議閉路電視拍下貨物未有付款的過程，但爭議2名上訴人當時是否分心，惟原審裁判官已在特別事項上犯下重大錯誤，上訴方質疑，若原審裁判官接受上訴人的招認，是否還有空間相信上訴人的證供。

律政司一方沿用呈上的書面陳詞，暫委法官聽罷陳詞後，表示是次上訴不少涉及證供及證據，需時考慮判決，並定於2個月內頒下判決。

控罪指，兩人於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：梁錦麟