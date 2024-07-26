巴黎奧運丨四大電視台賽事部署　邊間最多星級專業評述

▲ 蘇慧音、李麗珊、李慧詩擔任專業評述。

【巴黎奧運/奧運會/港隊/香港運動員】「2024巴黎奧運」剛於7月26日香港時間深夜於法國巴黎舉行揭幕儀式，本地多間免費電視台及全港商場均做好部署，為全港市民提供不同直播節目及活動，全城投入奧運狂熱。

TVB

賽事方面，無綫20多組頻道，包括翡翠台（81台）、TVB Plus（82台）、無綫新聞台（83台）、明珠台（84台），myTV SUPER 17組頻道，及官方社交平台（3組），亦會為觀眾進行鋪天蓋地直播、賽前分析、賽後精華及重點賽事採訪，務求第一手直擊全城期待的國家隊及港隊運動員奪金珍貴一刻。

▲ 48位專業評述

一連17日的巴黎奧運節目，派出資深體育節目及奧運主持鍾志光，聯同其他專業級主持及48位專業評述分析賽事戰情。包括連翊希（現役中國香港劍擊代表）及王瑋駿（中國香港賽艇前代表）、「劍擊一姐」江旻憓、「陽光女神」朱嘉望、29歲港隊重劍主力之一的連翊希等。無綫亦將在全港42個重點商場同步放送奧運各項精彩賽事。

HOY TV

HOY TV作為今屆大會奧運指定電視台之一，旗下3條電視頻道及4條官方應用程式直播頻道於7月26日起全力直播或轉播各項賽事，HOY 76台和HOY 77台全天候由每日下午3時開始，超過13小時直播或轉播各項賽事。

前者會為觀眾網羅多項球賽；後者主力追蹤香港運動員賽程；而HOY 78台每日早上報導與觀眾回顧賽事精華，並製作節目奧運戰報，報導最新賽果。另外，HOY官方應用程式特別開設3條直播頻道同步播放多項精彩賽事，及1條頻道播放奧運大會精華。

▲ HOY TV眾高層與專業評述團出席奧運錄影廠開廠拜神儀式。

今屆巴黎奧運繼續邀得多位專業陣容為觀眾評述，三代奧運獎牌得主李麗珊、李慧詩、蘇慧音聯同伍家朗、姚錦成、朱嘉望、張敬煒等擔任星級主持《巴黎奧運2024》。其他專業評述就有黑妹葉姵延、吳穎嵐、朱嘉望、李德能、吳毅豪等，多位藝人今年也會代表出發巴黎直擊賽事，包括阮偉倫、蘇韻姿、李尚正等。

ViuTV

ViuTV（99台）和 ViuTVsix（96台）將直播開幕禮、精選現場賽事項目及閉幕禮，將分別有《巴黎奧運火拼時刻?/巴黎奧運爭勝一夜》和《奧運黃金衝擊》，無間斷全方位直擊奧運。

另外，17條數碼頻道提供超過2,000小時的現場賽事直播和重溫內容，讓觀眾投入奧運。ViuTV並派出多隊駐法國採訪小隊前往巴黎實地採訪，全程直擊所有香港運動員參加的賽事，與觀眾一同為香港運動員打氣。

▲ 出席奧運節目的ViuTV藝人

奧運節目主持代表有馬啟仁、陳葦如、張嘉殷、邢安邦、丘雨勤、梁穎瑜、方栢翹、巴黎直播小隊代表劉嘉瑋、奧運專業評述有陳耀海、楊翠玲、劉國堅、詹文軒、周浩榮、楊盛才、翁金驊、卓婷、陳獻略、馬詠茹、劉家樂、梁寶心、盧善琳、施嘉鑫、招智珩、向柏榮、袁文俊、謝詠詩、蔡利強、黃浩然、黃廷鏗、陳健樂、鄭麗莎、陸俊彥和黃俊偉，巴黎奧運大使則是劉慕裳。

港台電視

香港電台攝製隊提早飛到巴黎，邀請跳高女神楊文蔚，以主持身份，親身體驗運動員在塞納河步入奧運開幕禮一刻，以及遠赴法國南部馬賽採訪。

於奧運期間，港台電視32 《巴黎奧運直擊》直播超過12小時的賽事；7月28日至8月12日，港台電視31由林定勤、潘杰寧及林普斯主持《巴黎奧運速遞》，送上奧運比賽精華及花絮。

《港台體壇123》則邀來熱衷推廣體育發展的立法會議員鄭泳舜，親往巴黎直擊賽事和訪問運動員，連線分享所見所聞。



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