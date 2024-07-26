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張致恒舊愛丨42歲莊韻澄宣布離婚　透露終日受情緒勒索兒子曾被帶走威脅

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 剛剛

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莊韻澄宣布離婚

42歲的莊韻澄（前名莊端兒）2016年與性上癮的張致恒結束近三年情，在2020年她與圈外男友呂成忠奉子成婚，誕下囝囝「波子」呂崇滈，豈料今日（7月26日）莊韻澄宣布離婚。

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宣布離婚消息

莊韻澄在社交網上載一張律師信，指與呂成忠由7月起正式分居，現正辦理離婚手續，並指對其而言是一個很沉重的決定：「我非常明白事件一旦公開，對小孩子會造成很大傷害，但我真的迫不得已才做此決定。我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。每天要擔心何時又要面對無窮無盡的謾罵、誣蔑甚至爭吵！」

莊韻澄宣布離婚！

兒子曾被帶去台灣

她指對待婚姻並不兒戲，為了其的孩子，過去一直以容忍及退讓態度，致力去維繫、處理雙方關係：「但在2024年1月12日下午在我不知情的情況下，我的兒子被他爸爸帶了去台灣，以此要脅我就範一切……我已即時報警處理，也令婚姻到達無法挽回的地步。孩子更因突然失去母親變得沒有安全感，加上長期看到母親被罵亦令孩子變得封閉不愛說話。」

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獨力養家  受情緒勒索

莊韻澄續指從結婚當日，獨力承擔家庭所有開支：「我一直努力工作去維持生活所需，但一個獨力承擔家庭的女人，卻在婚後日子得不到應有的愛護。」

她又指終日活在情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中：「原本用作監察孩子在家中情況的cctv，最終成為他經常說要公開我生活私隱的要脅工具。對方種種激進行為，已把我迫到臨界點，為了兒子與我的安全著想，我必須拿出勇氣將這段婚姻劃上句號，與兒子展開新的生活。」

最後她向工作上客戶或朋友所受到的騷擾道歉：「本人不得不提早發出聲明公開本人現況。以正視聽！本人莊韻澄亦對此深感抱歉。」

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莊端兒 娛樂人物職業 娛樂行業 離婚 兩性關係

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