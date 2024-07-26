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星二代｜陳小春楊千嬅兩家結伴瑞士旅行　 Jasper過11歲生日遵守餐桌禮儀食相優雅

親子

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

陳小春楊千嬅兩家結伴旅行，Jasper瑞士過11歲生日遵守餐桌禮儀食相優雅。

【陳小春/應采兒/Jasper/楊千嬅/丁子高/Torres/采你想去哪兒/親子暑假遊】不少藝人趁暑假舉家外遊旅行，享受一下天倫樂。最近，陳小春亦放下手頭工作，撇下細仔Hoho，與太太應采兒和大仔Jasper一家三口到瑞士旅遊兼慶祝Jasper11歲生日，同行竟現楊千嬅一家，仔仔Torres更罕有露面，席間Jasper擺出超優雅食相，搞笑場面讓應采兒頓時哭笑不得。

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星二代｜自編自導旅遊記錄片

應采兒為了記錄Jasper的生活點滴，特別於小紅書開設一個名為J.C的帳號，偶爾拍片並以《采你想去哪兒》為題自編自導，分享親子旅遊樂。近日，最新一則vlog是一家三口撇下細佬Hoho，趁暑假到歐洲旅行︰第一站是瑞士。他們一家先到香港轉飛瑞士，乘座商務客位並在機上倒數Jasper生日。到達瑞士，Jasper面對鏡頭古靈精怪，一會跟媽媽唱Rap，一會跟爸爸稱兄道弟，性格太像應采兒外向了。

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星二代｜父子二人動態一致

其後一家搭乘觀光船欣賞旅遊勝地，鏡頭一轉竟出現楊千嬅一家三口，應采兒表示老公跟千嬅份屬好友，亦因為太熟，即使擔任小春嘉賓亦不用收錢，純粹友情演出，相當搞笑。

很多網民都認為Jasper大個仔長大了不少，不論樣貌跟動態都有像爸爸陳小春，於是應采兒上演一幕親親爹哋與仔仔的甜蜜溫馨片段回應網友，兩人居然擺出同一閃避反應，讓應采兒食檸檬，又一次證明父子二人行為非常相似。

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星二代｜堅守餐桌禮儀

除了楊千嬅及丁子高現身片中，仔仔Torres亦罕有露面，擁有一雙超長腿的Torres超像爸爸，跟同校的Jasper老友鬼鬼到處拍照留念。應采兒預訂了一間高級餐廳為兒子慶祝生日，Jasper席間擺出優雅食相，邊吃邊說︰「優雅！優雅！」遵守媽媽教導的餐桌禮儀，但這幕搞笑場面讓應采兒頓時哭笑不得。

應采兒曾在綜藝節目中，表示非常重視家庭餐桌禮儀，她堅持著「長幼有序」的規則，認為「孩子必須等長輩開始進食後，才能開始用餐」，又謂「食飯咀嚼時更不應發出聲音」等。當節目組詢問應采兒是否對Jasper的要求太多，態度太嚴格時，應采兒則堅定地回應說：「這是基本禮儀。」，被網民推舉為「虎媽教育的典範」！

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